Afrique de l'Ouest: Le président sénégalais accueilli en grande pompe pour sa première visite d'État en Guinée Bissau

Bassirou Diomaye Faye est arrivé lundi 26 mai à Bissau pour une visite d'État de 24 heures qui doit permettre de renforcer la coopération économique et sécuritaire entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Jamais encore depuis l'indépendance bissau-guinéenne en 1974 un président sénégalais n'avait effectué une visite de ce rang protocolaire - le plus élevé - dans le pays.

Arrivé lundi 26 mai pour la première visite d'État d'un président sénégalais en Guinée-Bissau depuis l'indépendance du pays en 1974, Bassirou Diomaye Faye a été reçu avec les honneurs militaires dans la capitale bissau-guinéenne, avant d'être chaleureusement salué par une foule rassemblée le long de la grande avenue menant au palais présidentiel.

De mémoire de Bissau-Guinéen, jamais d'ailleurs un chef d'État étranger n'avait été aussi ovationné le long des huit kilomètres qui séparent l'aéroport du centre-ville. Drapeaux sénégalais et bissau-guinéens à la main, des milliers de jeunes ont suivi le cortège avec enthousiasme. « La Guinée-Bissau et le Sénégal entretiennent de bonnes relations depuis très longtemps et cela va continuer », les deux pays « appartiennent à la même nation. Nos liens datent d'avant la colonisation. Nous constituons une même famille. C'est pour cette raison que nous sommes massivement sortis pour accueillir le président Diomaye », ont notamment déclaré quelques-unes des personnes venues acclamer Bassirou Diomaye Faye au micro du correspondant de RFI à Bissau, Allen Yéro Embalo.

Bassirou Diomaye Faye décoré de la médaille Cabral

Le président sénégalais a ensuite tenu une réunion bilatérale avec son homologue, Umaro Sissoco Embalo. Il y en a eu également entre plusieurs ministres de chaque pays. Les entretiens approfondis entre les deux chefs d'État, ainsi que les réunions entre les délégations officielles, ont notamment porté sur les accords bilatéraux existants entre les deux pays qui concernent la gestion de leur frontière commune, la libre circulation entre leurs territoires respectifs, l'agriculture et la transformation des produits locaux. Trois partenariats ont également été signés à cette occasion.

Les deux présidents ont ensuite déposé des fleurs sur la tombe d'Amilcar Cabral, le héros de la guerre d'indépendance, avant l'organisation d'un dîner officiel au cours duquel Bassirou Diomaye Faye a reçu la médaille Cabral, la plus haute distinction bissau-guinéenne.

Pour le Sénégal comme pour la Guinée-Bissau, le principal objectif de ce déplacement réside dans le renforcement des liens historiques de coopération, d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays. «Nos peuples sont inséparables parce que nous sommes liés par l'Histoire, liés par la géographie, liés par la culture. Ce moment que nous partageons ensemble traduit assurément la qualité exceptionnelle des relations d'amitié fraternelle et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau », a ainsi déclaré Bassirou Diomaye Faye.