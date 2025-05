Togo: Contrôle des dépenses publiques - Lomé met en place un cadre unifié

Le Togo poursuit ses réformes pour une meilleure gestion des finances publiques. Depuis le lundi 26 mai 2025, la Direction nationale du contrôle financier (DNCF) organise à Aného une série de sensibilisations sur un nouvel outil : le « référentiel de contrôle ».

Ce document a été validé en juillet 2024 avec l'appui de la coopération allemande (GIZ) dans le cadre du projet Bonne Gouvernance Financière (GFG). Il vise à améliorer le travail des contrôleurs financiers sur l'ensemble du territoire, notamment dans le suivi de l'exécution du budget de l'État, des collectivités locales et des établissements publics.

Le référentiel offre une méthode claire et commune pour renforcer la qualité du contrôle, réduire les irrégularités et garantir une utilisation plus efficace des ressources publiques. Il sera présenté à tous les acteurs concernés, y compris la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection des finances, et la Paierie générale.

Pour Aminatou Talabé-Chaibou, représentante de la GIZ (coopération allemande), ce référentiel est « une pierre angulaire de la transparence et de la lutte contre la corruption ».

Enfin, cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de concertation entre les organes de contrôle, établi par décret en 2021, pour coordonner et harmoniser leurs interventions au service d'une gouvernance publique plus rigoureuse.

Cette campagne de sensibilisation se déroule sous la présence attentive de Iyatan Komi Akakpo, directeur national du contrôle financier.