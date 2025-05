Afrique Centrale: Conflit dans l'est de la RDC - Une «mission de bons offices» de parlementaires francophones à Kinshasa

Le Parlement des pays francophones effectue les 26 et 27 mai 2025 une « mission de bons offices » pour la désescalade entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, deux États en conflit ouvert, cristallisé par l'appui rwandais aux rebelles du M23 qui contrôlent deux principales villes de l'est congolais. Si le secrétariat général de l'organisation dirigé par la rwandaise Louise Mushikiwabo est jugé inactif dans la résolution des conflits, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) tente sa chance.

Les parlementaires francophones viennent dans la région pour soutenir les processus de paix pour l'est de la RDC existants : à savoir, celui de Doha, celui de Washington ou encore celui de l'Union africaine, qu'ils souhaitent d'ailleurs accompagner.

À la tête de la délégation de l'APF, le Camerounais Hilarion Etong, président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. « C'est une mission de haut-niveau afin d'obtenir une lecture directe et nuancée des enjeux, explique-t-il. Il s'agit pour nous de construire des ponts et non d'alimenter des fractures, d'appuyer la médiation togolaise initiée à la demande de l'Union africaine en y intégrant une composante parlementaire, non pas résiduelle mais additive et complémentaire ».

La partie congolaise se montre très ouverte à toute initiative, mais pas à n'importe quel prix, prévient Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale de RDC : « Afin de concrétiser les efforts réels de médiation, nous sommes disposés à tendre l'oreille à toute démarche qui vise le retour de la paix, mais jamais à hypothéquer notre souveraineté ni à céder un pouce de notre territoire. La République démocratique du Congo appelle aujourd'hui à une condamnation claire et audible de cette agression. L'heure est arrivée pour sortir des condamnations sans effet. »

La même mission est prévue au Rwanda

La délégation a rencontré en fin de journée la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), des organisations de la société civile, des représentants des confessions religieuses et l'opposition parlementaire.

Ce 27 mai, la mission s'achève par des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement, avant une audience, dans l'après-midi, avec le président congolais Félix Tshisekedi. Le même exercice est prévu au Rwanda dès mercredi matin.