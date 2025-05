Angola: Le HCR ferme ses bureaux au pays en raison du manque de fonds

Dundo — Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) fermera ses bureaux en Angola, à partir du dernier trimestre de cette année, en raison du manque de fonds, causé par la réduction des dons et/ou des financements.

L'information a été fournie ce lundi, à Dundo, par la représentante du HCR en Angola, Emmanuelle Mitte, accompagnée de l'ambassadeur du Royaume-Uni, Baharat Joshi et des représentants des ambassades de Chine et de France, lors de la réunion avec le vice-gouverneur pour le secteur social, politique et économique de Lunda-Norte, Frederico Barroso.

Selon la responsable a expliqué que la fermeture des bureaux du HCR en Angola, en particulier dans les provinces de Luanda (capitale) et de Lunda-Norte, est due à la situation mondiale, qui est confrontée à des limitations financières, affectant considérablement les actions de l'institution, en ce qui concerne l'assistance aux réfugiés et son plein fonctionnement.

Emmanuelle Mitte a assuré que la fermeture des bureaux n'affectera pas le soutien du HCR au gouvernement angolais, en ce qui concerne l'assistance à plus de 56 000 réfugiés en Angola.

La représentante du HCR a annoncé qu'un bureau devrait être ouvert en Afrique du Sud, qui supervisera les activités du HCR en Angola.

Elle a ajouté que des fonds sont également collectés pour créer un petit bureau en Angola avec deux responsables nationaux, après la fermeture des bureaux actuels au cours du dernier trimestre de cette année.

D'autre part, Emmanuelle Mitte a informé que les ambassades du Royaume-Uni, de France et de Chine font partie de la délégation qui visite Lunda-Norte pour connaître la situation actuelle des réfugiés installés à Lóvua et définir ensuite les fonds pour leur assistance.

Le campement de Lóvua abrite actuellement plus de six mille réfugiés sur les 35 mille réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) qui, en mai 2017, ont cherché refuge et sécurité en Angola, fuyant les actes de violence dans la région du Kasaï, une crise qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

En Angola, le HCR surveille un total de 56 000 réfugiés de diverses nationalités, principalement originaires de la RDC.