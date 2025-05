Le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Eaysir a déclaré que le pays est confronté à des défis qui nécessitent l'elaboration d'une nouvelle législation pour réglementer le travail journalistique, protéger les libertés et garantir une performance professionnelle responsable. Il a souligné le développement rapide dans le domaine des médias, l'émergence du journalisme électronique et du journalisme citoyen, en plus des transformations politiques aux niveaux local, régional et mondial, ainsi que la situation sécuritaire actuelle au Soudan.

Il a ajouté, lors d'un atelier de discussion sur les propositions visant à modifier la loi sur la presse et les publications à Port Soudan lundi, que la législation sur la presse représente un pilier fondamental de tout système médiatique et sert de référence pour la liberté des médias dans les pays. Il a souligné l'importance d'adopter des lois pour protéger la liberté et la réglementer d'une manière qui serve le peuple et préserve la sécurité nationale et les valeurs sociétales.

Il a ajouté que le pays traverse une phase de transition qui nécessite de consolider les valeurs de l'État de droit, de lutter contre les discours de haine et de renforcer la souveraineté nationale. Il a expliqué que les médias jouent un rôle essentiel dans l'éducation des citoyens et les aident à prendre des décisions éclairées. Il a souligné que le devoir de l'État est d'assurer les libertés dans un cadre et un environnement professionnel et juridique sain, sans restreindre la liberté, tout en garantissant la dignité des travailleurs des médias et en préservant le statut et le prestige de la profession.

Il a ajouté que les transformations technologiques et numériques qui se produisent à l'échelle mondiale ont nécessité une mise à jour des lois sur les médias pour inclure tous les médias et plateformes modernes, et pour suivre le rythme des nouveaux concepts, notamment les médias, le journalisme électronique, la cybercriminalité et d'autres sujets.

Il a exprimé la conviction du ministère de la Culture et de l'Information selon laquelle parvenir à un consensus national nécessite de fournir une opportunité de dialogue ouvert, avec la participation des parties prenantes et la confiance de toutes les parties, pour établir un paysage médiatique qui reflète les aspirations du peuple soudanais à la liberté, à la justice et à la démocratie. Il a souligné la conscience de l'État que les professionnels des médias ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de l'État et dans l'orientation de l'opinion publique. Il a déclaré : « Par conséquent, nous plaidons pour la nécessité de donner plus de pouvoir aux professionnels des médias et de leur donner une place de choix dans la prise de décision et dans la contribution à la formulation des politiques nationales. »