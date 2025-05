Soudan: Le document sur « Le cadre juridique actuel de la presse et des publications», recommande la création d'un nouveau conseil réglementaire

Un atelier pour discuter des propositions visant à modifier la loi sur la presse et les publications de 2009, organisé par le Conseil national de la presse et des publications en coopération avec le ministère de la Culture et de l'Information, a examiné un certain nombre de documents de travail. L'Ambassadeur Al-Obaid Morawih a passé en revue dans son exposé un certain nombre de sujets portant sur la supervision et l'octroi de licences, soulignant la diversité de l'expérience du Soudan entre le système de notification et le système d'octroi de licences.

En ce qui concerne la propriété des journaux, il a souligné que la base de la liberté de la presse et de la publication est de réaliser l'intérêt public en permettant à la presse de jouer son rôle d'autorité de surveillance, de réaliser l'intérêt public et une autorité qui fournit des connaissances au peuple et surveille les performances de l'État, soulignant que la loi de 2009 représente une étape importante dans la réglementation du travail journalistique, mais les défis réalistes, techniques et politiques ont imposé la nécessité de la reconsidérer.

Le présentateur du rapport a souligné dans ses conclusions que la multiplicité des juridictions a affaibli la protection des journalistes et porté atteinte aux valeurs de la justice. Il a également souligné que le registre de la presse constitue une étape positive vers la réussite de la mise à jour de ses normes.

Il a expliqué que la loi actuelle a permis d'obtenir une indépendance significative pour le Conseil de presse et a contribué de manière significative à réguler la profession, mais elle n'a pas réussi à créer des institutions journalistiques capables de remplir leur rôle envers les journalistes ou le lectorat.

Le session est présidé par Yasser Ahmed Mohamed a recommandé la création d'un nouveau conseil pour réglementer l'industrie de la presse et de la publication, y compris la publication électronique.

Il a également proposé des réformes structurelles et juridiques qui garantissent la liberté d'expression et servent l'intérêt public. Il a également recommandé de modifier la loi actuelle pour suivre le rythme de la publication électronique et réglementer le contenu numérique. Le document a également recommandé de simplifier les conditions de publication des journaux et de les lier à des normes de qualité.

L'initiateur du débat sur le premier document, le Dr Muhyiddin Mohamed a appelé à envisager la création d'un Conseil national des médias qui comprendrait la presse écrite, les médias audio, visuels et numériques.

Dr Muhyiddin a souligné le grand développement de la production médiatique et l'intégration de la publication entre les chaînes satellites, qui disposent en même temps d'un site Web pour publier du contenu multimédia, notamment du texte, des images, des vidéos, des graphiques et d'autres, ce qui permet l'interactivité entre le lecteur et l'institution médiatique. C'est une expérience qui existe dans plusieurs pays de notre environnement géographique, comme l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Jordanie.

Dr Muhyiddin a suggéré certains des sujets qui devraient être examinés par le Conseil National des Médias, notamment le suivi des sources de financement des institutions médiatiques, la réglementation du travail des plateformes électroniques et du contenu numérique, l'unification du système judiciaire et la coordination du travail du Code pénal, de la loi sur les technologies de l'information et de la loi sur la presse et les publications pour protéger les droits des citoyens et des journalistes.