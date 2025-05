Le document sur l'industrie de la presse électronique, ses défis et son impact sur le secteur de la presse et la société, qui a été présenté par Dr. Osman Abu Zeid ancien président du Conseil national de la presse et des publications, lors d'un atelier pour discuter des amendements proposés à la loi sur la presse et les publications de 2009, organisé lundi par le Conseil national de la presse et des publications en coopération avec le ministère de la Culture et de l'Information a recommandé de redéfinir la presse dans la loi pour inclure les médias imprimés et électroniques et les sites Web d'information, y compris les agrégateurs de nouvelles, et d'exclure les comptes personnels sur les plateformes.

Le document recommande également la création d'un conseil unifié appelé Conseil national de la presse et des médias, élargissant ainsi le Conseil national de la presse et des publications. La loi doit garantir son indépendance et définir son autorité administrative et financière. Il a également recommandé d'attirer l'attention sur les dangers du discours de haine, d'activer la charte sociale contre le discours de haine et d'appeler le ministère de la Culture et de l'Information à l'adopter et à la diffuser.

Le document recommande également de prêter attention à l'innovation et à la créativité, et d'orienter les plans et les budgets pour adapter le journalisme électronique au développement technologique actuel et suivre le rythme de la nouvelle phase de reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre.

le Dr Osman a passé en revue les défis auxquels est confronté le journalisme électronique, notamment la compréhension de la transformation numérique. Il a expliqué qu'avec le développement de la société de l'information et la transformation numérique, le problème de l'identité des médias est apparu, en raison du changement constant et diversifié. Parce que le destinataire du message médiatique vit dans un espace de communication unifié, il fait l'expérience d'une diversité et d'une différence constantes dans le champ de travail, qui sont si nombreuses qu'il est difficile de les identifier et de les trier.

Soulignant que l'environnement de travail journalistique dans le cyberespace souffre des turbulences résultant du nombre toujours croissant de titres commerciaux, de l'absence d'un modèle de financement qui assure leur pérennité et du fait que peu d'entre eux disposent d'une structure institutionnelle. À cela s'ajoute le problème de la qualification et de la formation, car quiconque veut entrer dans ce domaine y entre.

Parmi les défis examinés dans le document figure la réalisation de la compétitivité grâce à l'innovation numérique et à la créativité, indiquant que la culture de la créativité, ou ce que l'on appelle (l'innovation numérique), est devenue l'un des défis auxquels est confronté le secteur journalistique.

Parmi les défis abordés dans le document figure la réduction de la désinformation et des fausses nouvelles. Cela a démontré que les fausses nouvelles se propagent en raison de la facilité de leur diffusion, du manque de respect des normes professionnelles et de l'absence de surveillance stricte. Ce développement numérique n'est pas sans prix. Bien que les moyens d'accès immédiat aux informations aient été fournis, le public récepteur est devenu vulnérable à la désinformation, d'autant plus que ce public est incapable de faire la différence entre les vraies et les fausses nouvelles.

L'initiateur de la discussion sur le deuxième document, M. Al-Fateh Al-Sayed a expliqué qu'il existe d'autres défis qui n'ont pas été abordés dans le document, notamment le défi de mettre en valeur la force de la société et la diversité culturelle, en plus de la gestion de crise au niveau des institutions médiatiques et au niveau des journalistes, appelant à l'importance de faire face aux attaques des médias étrangers.

Il a souligné que la réalité actuelle est une période de transition et que quiconque suit les lois régissant le travail journalistique constatera qu'il est soumis au paysage politique et social. Il nous faut donc désormais nous efforcer d'élaborer une loi qui réponde à la situation actuelle tout en offrant des garanties de stabilité et de maintien en vigueur le plus longtemps possible.

Les participants à l'atelier ont souligné l'importance d'accroître la sensibilisation à la formation des journalistes afin de suivre le rythme, d'améliorer la compétitivité et de renforcer les capacités des journalistes à affronter la machine médiatique hostile en développant du contenu et en possédant une technologie moderne.