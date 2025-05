Soudan: L'OIM organise un atelier spécialisé sur la protection et la gestion des informations sur les migrants dans l'Etat du Nord

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a affirmé ses efforts continus pour renforcer les capacités communautaires dans le cadre de son plan visant à fournir un soutien humanitaire aux problèmes de migration et de déplacement et à résoudre les problèmes de migration légale et illégale.

Le commissaire de la Commission d'aide humanitaire de l'État du Nord, lDr Abdul Rahman Ali Khairi s'adressant lundi à l'atelier sur les statistiques, l'évaluation et l'information sur les migrations à Dongola, a renouvelé sa bienvenue à l'OIM dans l'État et à son rôle humanitaire tangible envers les migrants, les personnes de passage et les personnes déplacées.

Il a souligné la grande souffrance causée par la migration et le déplacement, en raison des activités de migration illégale, étant donné que l'État est frontalier avec des pays et des États, ce qui nécessite un éclairage à travers de tels ateliers et forums. Il a souligné la nécessité de former les cadres travaillant dans les affaires humanitaires, les cadres de la police et de la sécurité, ainsi que les forces impliquées dans la migration et le déplacement, pour qu'ils assument les rôles de premier plan dans la résolution de ce problème.