Angola: Le Chef de l'État angolais au Brésil en visite officielle

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé ce jeudi au Brésil pour une visite d'État, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, dont le point culminant est la rencontre, vendredi, avec son homologue brésilien Luís Inácio Lula da Silva.

Le voyage à Brasilia, à l'invitation de Lula da Silva, marque le renforcement de la coopération et représente un geste de réciprocité à la visite du Président du Brésil en Angola, en août 2023.

Au Palácio do Planalto (siège de la Présidence locale), au centre de la capitale, les deux hommes d'État devraient analyser l'état actuel de la coopération bilatérale en mettant l'accent sur les domaines clés de développement, notamment le secteur agricole.

Parallèlement, des discussions auront lieu entre les délégations officielles, avec la signature d'accords prévue, ainsi que la visite du Chef de l'État angolais au Palais d'Itamaraty, siège du ministère brésilien des Affaires étrangères, où il participera à un déjeuner en son honneur, offert par son homologue Lula da Silva.

Le Président angolais devrait également tenir une réunion avec un groupe représentant la classe des hommes d'affaires brésiliens.

Les premiers actes de la visite sont prévus aujourd'hui. Plus précisément, le Chef de l'État tiendra des réunions séparées avec le président du Sénat fédéral et président du Congrès national, le sénateur Davi Alcolumbre, avec le député Hugo Motta, président de la Chambre des députés, et, enfin, avec le président de la Cour suprême fédérale, Luís Roberto Barroso.

L'Angola est l'un des principaux partenaires commerciaux du Brésil en Afrique. Les exportations de ce pays sud-américain ont atteit 493 millions de dollars en 2024, l'accent étant mis sur des produits tels que le boeuf, le porc et la volaille congelés (30 %) et le sucre (23 %), tandis que les importations sont constituées de pétrole brut (94 %) et de dérivés du pétrole (6,2 %).

L'Angola et le Brésil ont élargi leurs partenariats il y a deux ans, avec la signature de sept accords de coopération et mémorandums techniques dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la santé, de l'éducation, des ressources humaines, du soutien aux petites et moyennes entreprises et des exportations, lors de la visite du Président brésilien à Luanda, en août 2023.

En novembre 2024, à l'occasion du Forum d'Affaires Angola-Brésil, tenu à Luanda, sous le thème « Financement de l'Agro-industrie », les pays ont signé des accords visant à renforcer les partenariats dans l'agriculture, notamment la lettre d'intention pour la promotion du commerce et des investissements agricoles entre les ministères de l'Agriculture respectifs.

L'exécutif donne la priorité aux programmes dans le domaine de l'agriculture, en vue de garantir la sécurité alimentaire et d'accroître l'économique du pays, et le Brésil apparaît comme un partenaire idéal, car il a été confronté à des défis similaires.

Cependant, les délégations du pays sud-américain, y compris les membres de la classe d'affaires, ont intensifié les contacts avec les autorités angolaises, en vue de dynamiser des domaines tels que l'agriculture et l'élevage, ainsi que de promouvoir l'interaction entre les secteurs privés des deux parties, compte tenu du besoin d'investissement sur le territoire national.

Récemment, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Brésil, Carlos Fávaro, a réaffirmé l'intérêt du gouvernement de son pays à soutenir l'Angola pour garantir l'autonomie dans la production agricole, pour l'autosuffisance alimentaire.

Au début de ce mois, Carlos Fávaro a dirigé une délégation du secteur agroalimentaire de son pays, avec la participation d'une trentaine d'hommes d'affaires, qui, outre Luanda, ont effectué des visites techniques dans les provinces de Malanje et Cuanza-Norte et ont participé à des réunions avec des représentants du secteur privé angolais pour discuter des formes de financement.

Sa visite en Angola avait pour objectif de préparer des propositions visant à faire progresser la coopération bilatérale dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage.