Angola: Une entreprise britannique envisage d'installer une ferme avicole à Malanje

Malanje (Angola) — L'ambassadeur du Royaume-Uni en Angola, Bharat Joshi, a annoncé samedi, l'intention d'une entreprise britannique de créer une grande ferme de production de poulets dans la province, en vue de contribuer à la diversification de l'économie.

Sans fournir de détails sur l'entreprise, le diplomate a affirmé qu'elle explorait les opportunités pour l'investissement susmentionné, le gouvernement de Malanje n'ayant qu'à accepter la proposition, identifier l'emplacement où la ferme sera installée, entre autres exigences.

D'autre part, il a réaffirmé l'intérêt de son pays à investir dans le domaine de l'agriculture et surtout du tourisme, notamment la construction d'infrastructures d'hébergement et l'attraction de touristes nationaux et étrangers.

« Le tourisme est très important et nous avons une entreprise britannique qui étudie les opportunités pour voir comment nous pouvons développer l'infrastructure pour développer le secteur en Angola et à Malanje », a-t-il souligné.

L'ambassadeur a également souligné le programme de bourses appelé « Chevening », que l'ambassade britannique offre chaque année pour la formation de 14 Angolais dans des cours de master dans divers domaines, au Royaume-Uni, dont le lancement officiel aura lieu en juillet de cette année à Malanje, prévoyant touché le personnel du Gouvernorat provincial et les étudiants.

La visite du diplomate britannique à Malanje a duré quelques heures et avait pour objectif d'évaluer les opportunités d'investissement et de connaître les projets de son pays dans la province, et s'est terminée par une réunion avec des membres du gouvernement, dirigée par le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, économique et social, Franco Mufinda.

À cette occasion, Franco Mufinda a lancé un appel à l'ambassade britannique pour mobiliser les investisseurs pour la province, compte tenu du potentiel touristique, hydrique, énergétique et autre que regorge la région, ayant mis en évidence la production de riz comme domaine prioritaire, dont la culture se récupère à plus grande échelle dans la municipalité de Luquembo.

En ce qui concerne le tourisme, il a dit que la province compte plus de 100 attractions touristiques, que le gouvernement entend promouvoir, d'où l'intérêt du Royaume-Uni qui correspond aux attentes locales.

Il a annoncé l'arrivée d'au moins 30 mille touristes depuis l'année dernière jusqu'à ce jour, un nombre qui est encore faible compte tenu du potentiel touristique de Malanje, une situation qui pourrait être inversée avec des investissements privés.

La caravane de l'ambassadeur s'est dirigée vers la province de Lunda Sul.