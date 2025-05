Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social au centre de la rencontre entre le ministre de l'Économie et le directeur général du Fonds.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rencontré, vendredi 23 mai, le directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social, Badr Mohammed Al-Saad, et une délégation qui l'accompagnait lors d'une visite de travail effectuée en Tunisie.

Au cours de la réunion, Samir Abdelhafidh a souligné la solidité et l'efficacité des relations bilatérales, qui font du Fonds un partenaire important pour le développement économique et social en Tunisie, compte tenu de ses précieuses contributions au financement de nombreux projets dont l'impact est positif.

Dans ce contexte, le ministre a souligné la volonté du gouvernement tunisien de renforcer davantage cette coopération constructive dans les domaines prioritaires des programmes et politiques de développement de la Tunisie, notamment ceux liés au développement humain, aux infrastructures, à l'eau et aux énergies alternatives.

Pour sa part, Al-Saad s'est déclaré satisfait du niveau de coopération existant avec la Tunisie, soulignant la volonté du Fonds de développer un cadre de coopération stratégique qui définisse les domaines et les priorités qui pourraient être le terrain d'une coopération accrue pendant la prochaine étape.

Badr Al-Saad a passé en revue les orientations du Fonds, qui portent notamment sur le développement des infrastructures, de l'eau et de l'économie verte, en plus de l'ouverture au secteur privé, exprimant la disposition du Fonds à étudier les projets fournis par la Tunisie et à œuvrer pour apporter le soutien nécessaire pour les concrétiser et atteindre les objectifs escomptés.