Tunisie: SHLUQ de mai à octobre 2025 - Trajectoires sonores entre Sicile et le pays

Musiques contemporaines, identités méditerranéennes et dialogue culturel sont au coeur du festival musical « Shluq - Musique en mouvement. Trajectoires sonores entre Sicile et Tunisie », qui se déroulera de mai à octobre 2025 entre Tunis et Hammamet.

Cinq concerts seront donnés par des artistes et collectifs les plus intéressants de la scène musicale contemporaine sicilienne. Ils auront lieu dans différents espaces culturels de la Capitale, notamment au B7L9 de La Marsa et à Hammamet, au Cap Bon. Les lieux de certains spectacles seront annoncés ultérieurement.

Organisé par l'Institut italien de culture de Tunis, en collaboration avec Chullu, agence créative active entre Milan et Modica (Sicile), villes du Nord et du Sud d'Italie, l'événement vise à valoriser la musique comme un outil privilégié de rencontre entre les cultures.

« La Méditerranée a toujours été un carrefour de peuples et de cultures, expliquent les organisateurs. Avec Shluq, nous souhaitons faire dialoguer artistes et publics, en les transportant à travers des sonorités qui racontent des histoires, des racines communes et des innovations musicales contemporaines ».

Le festival « Shluq - Musique en mouvement » propose un voyage sonore entre tradition et innovation. Le mot « Shluq » évoque, en effet, le sirocco, ce vent chaud qui souffle du Sahara vers la Méditerranée européenne, métaphore idéale d'un voyage musical entre identité, mémoire et innovation.

Le festival débutera au B7L9 de La Marsa. Le premier concert, prévu le jeudi 29 mai, sera donné par le collectif «Lero Lero» avec la participation de la chanteuse tunisienne Nessrine Jabeur, marquant l'ouverture d'un pont artistique et générationnel. Dirigé par Fabio Rizzo, Alessio Bondì, Donato di Trapani et Giovanni Parrinello, ce collectif explore et réinvente les chants et sonorités de la tradition orale sicilienne à travers un langage moderne et expérimental.

Le deuxième concert, le jeudi 12 juin, mettra en scène Cesare Basile, figure de proue de la musique d'auteur italienne, qui présentera son dernier album « Saracena », un projet entièrement en langue sicilienne inspiré par les diasporas contemporaines et les mouvements migratoires.

Le mercredi 23 juillet, le festival fera escale à Hammamet avec le collectif milanais Addict Ameba qui sera accompagné du chanteur et acteur tunisien Rabii Brahim. Né dans le quartier Casoretto à Milan, le groupe « Addict Ameba » est reconnu pour sa capacité à fusionner, avec maîtrise et naturel, afrobeat, ethno-jazz, psychédélisme et rythmes latins.

Le quatrième concert, le samedi 27 septembre à Tunis, sera assuré par le célèbre percussionniste Alfio Antico, considéré comme un maître et innovateur du tambourin traditionnel (tammorra), dont la musique combine rythmes archaïques, poésie et performance théâtrale.

La clôture de « Shluq », le mardi 14 octobre à Tunis, sera avec une performance de la chanteuse et autrice-compositrice, Anna Castiglia, à la voix personnelle, ironique et poétique, qui est la cofondatrice du collectif féministe « Canta Fino a Dieci ».

Originaire de Catane, deuxième plus grande ville de Sicile après Palerme, la jeune artiste représente une nouvelle génération d'artistes conscientes, ancrées dans leur patrimoine culturel.