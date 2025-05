Tunisie: Sous l'impulsion du Chef de l'État - Place à l'équité et à l'action

Dans le cadre de la confirmation des approches prônées par l'État en matière de conduite des affaires du pays selon des normes rigoureuses qui ne laissent rien au hasard, le programme de l'Etat vient d'être dévoilé, portant sur l'ensemble des secteurs d'activité, en l'occurrence la santé, les finances, l'éducation, les sciences, l'industrie, l'énergie, la jeunesse, le sport, la culture, l'administration et autres services publics.

Ainsi, et sur instructions du président de la République, un Conseil ministériel s'est tenu, samedi à La Kasbah, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, et s'est penché sur les principaux axes du programme économique et social de l'État.

Il va de soi que, conformément au projet présidentiel consistant à privilégier le volet social, ledit programme repose, essentiellement, sur la promotion de l'emploi, l'amélioration du niveau de vie, le renforcement du système de protection sociale et la valorisation du capital humain, tout en veillant à instaurer, plus que jamais, l'équité, grâce à des mesures concrètes destinées à préserver le pouvoir d'achat des catégories à faibles et moyens revenus.

En résumé, tout en renforçant l'encadrement social des populations vivant dans des conditions précaires marginalisées, le programme confirme la volonté de favoriser la création de projets générateurs d'emplois et de revenus grâce au renforcement des mécanismes d'intégration économique et sociale tout en consolidant la lutte contre le travail précaire, la facilitation de l'accès au logement, l'amélioration des services publics, ainsi que la modernisation du système de Sécurité sociale.

Une place majeure est accordée au secteur de l'éducation qui touche toutes les familles tunisiennes, d'où la place centrale réservée à la réforme et à la promotion du système éducatif, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, dans l'objectif évident de répondre d'une manière optimale aux exigences du marché du travail, sans oublier l'amélioration du système de santé qui constitue un droit fondamental en faveur des citoyens comme il est stipulé, clairement, par les textes de la Constitution.

Le programme annoncé par le gouvernement prévoit, par ailleurs, la garantie de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, en même temps que la promotion de l'industrie et du tourisme, deux piliers de la dynamique économique nationale tout en veillant à réussir la transition numérique de l'administration et des services publics.

Dans le même ordre d'idées, le gouvernement s'engage, dans le cadre de son programme, à accélérer et à réussir la transition énergétique, en renforçant le recours aux énergies renouvelables dans la production d'électricité, afin de répondre aux défis climatiques et énergétiques.

Le secteur des importations et le soutien aux exportations grâce à la simplification des procédures douanières et l'application des lois de défense commerciale ne sont pas laissés pour compte au vu de leur apport déterminant à une activité socio-économique touchant de larges franges de la population.

Par ailleurs, et dans un souci d'équité sociale, si chère au Président Kaïs Saïed, le développement régional bénéficie d'une sollicitude particulière dans le but évident que toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens touchent les dividendes du développement d'une manière équitable.

Enfin, et nouvelles technologies obligent, la numérisation est perçue par le programme du gouvernement comme étant un puissant levier pour la concrétisation du développement et du progrès et d'enregistrer les meilleures performances possibles.

Les ingrédients semblent donc bien réunis, selon la vision prospective du président de la République et mise en application par son gouvernement, pour confirmer le décollage de la Tunisie nouvelle vers des lendemains toujours plus prospères.