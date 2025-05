Ethiopie: Le développement local renforce la réponse humanitaire du pays - Ministre d'état Aklilu

Addis-Abeba — L'engagement de l'Éthiopie en faveur du développement local a considérablement renforcé sa capacité à répondre aux besoins humanitaires par ses propres moyens, selon Aklilu Tadesse, ministre d'État chargé du Cabinet et de la Supervision sectorielle au cabinet du Premier ministre.

Aklilu a fait la déclaration lors d'un forum de consultation sur le renforcement des capacités organisé à l'African Leadership Excellence Academy.

Le forum, organisé par la Commission de gestion des risques de catastrophe en collaboration avec le cabinet du Premier ministre et le Parti de la prospérité, a réuni des acteurs des administrations fédérale, régionales et municipales pour discuter de la mise en oeuvre du Cadre stratégique du Mouvement pour l'autosuffisance humanitaire.

S'exprimant lors de cet événement, Aklilu Tadesse a souligné que l'Éthiopie avait pris des décisions audacieuses et transformatrices visant à garantir la souveraineté de l'aide humanitaire.

Selon le ministre d'État, les réformes ancrées dans les principes du modèle de développement local éthiopien produisent des résultats tangibles qui renforcent l'autonomie nationale.

Les nouveaux cadres politiques et juridiques élaborés pour répondre aux catastrophes naturelles et d'origine humaine renforcent la capacité du pays à gérer de manière autonome les défis humanitaires, a-t-il déclaré, ajoutant que ces cadres reflètent un objectif national plus large de réduction de la dépendance à l'aide extérieure et de promotion de solutions locales durables.

Il a également souligné le potentiel de la population productive de l'Éthiopie, son climat favorable et ses abondantes ressources naturelles, qui constituent des atouts essentiels à la prospérité nationale.

Le ministre d'État a également cité la mise en oeuvre réussie d'initiatives telles que l'Héritage vert et l'Initiative de la générosité du panier, comme des indicateurs clairs de la capacité croissante du pays à atteindre l'autosuffisance.

Il a également cité les progrès réalisés dans des secteurs clés tels que l'industrie, les mines, le tourisme et la technologie, comme une preuve supplémentaire de la transformation en cours du pays.

Pour l'avenir, le ministre d'État a souligné la nécessité de poursuivre avec diligence la mise en oeuvre du programme d'autosuffisance humanitaire, notamment en renforçant le Fonds de réponse aux risques de catastrophe, en maintenant des réserves alimentaires et non alimentaires adéquates, en développant des installations de stockage standardisées, en améliorant les services d'urgence et en promouvant la responsabilité communautaire et les partenariats.

Le commissaire de la Commission de gestion des risques de catastrophe, l'ambassadeur Shiferaw Teklemariam, a pour sa part souligné que la dépendance à l'aide étrangère est incompatible avec les valeurs et l'expérience historiques de l'Éthiopie.

Il a également insisté sur l'importance de l'unité, du patriotisme et de la collaboration pour parvenir à l'autosuffisance en matière d'aide humanitaire.