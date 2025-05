La Confédération Africaine de Football (« CAF ») s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale du football, réaffirmant ainsi sa volonté d'exploiter le potentiel du football pour favoriser le développement social, l'autonomisation des jeunes et l'éducation sur le continent africain.

Au cœur de l'engagement de la CAF se trouve le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, une initiative portée par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe. Il s'agit d'un programme de football populaire phare qui continue d'avoir un impact sur des centaines de milliers de jeunes garçons et filles.

Le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF transcende le jeu sur le terrain et met également l'accent sur la promotion des compétences de vie, du travail d'équipe et du leadership.

En reconnaissance du rôle du football dans le développement mondial, Sarah Mukuna, Directrice des associations membres de la CAF et membre exécutive du Conseil consultatif de Football for the Goals (FFTG) des Nations Unies, a récemment participé au Forum Football for the Goals des Nations Unies, qui s'est tenu pendant deux jours au siège des Nations Unies à New York.

Lors de sa présentation, Mme Mukuna a exposé l'impact transformateur des programmes scolaires de la CAF et leur alignement sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment dans les domaines de la santé (ODD 3), de l'éducation de qualité (ODD 4), de l'égalité des sexes (ODD 5) et des partenariats pour la réalisation de ces objectifs (ODD 17).

« Grâce au Championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF, nous construisons un mouvement qui place l'éducation, l'inclusion et l'autonomisation au cœur du développement des jeunes. Notre collaboration avec l'ONU et d'autres partenaires internationaux renforce notre détermination à utiliser le football pour façonner un avenir meilleur et plus équitable pour les enfants africains », a déclaré Mme Mukuna.

Le Forum a servi de plateforme de collaboration et de partage de connaissances entre les six confédérations de football, les États membres de l'ONU, les hauts fonctionnaires de l'ONU et plusieurs autres participants. La participation de la CAF a mis en lumière son approche stratégique visant à aligner le développement du football sur des objectifs mondiaux plus larges, réaffirmant ainsi le leadership de l'Afrique dans l'utilisation du football comme moteur de progrès durable.