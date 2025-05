Algérie: Le ministre de la Justice insiste sur l'amélioration de la qualité des services

Bechar — Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a mis l'accent, lundi à Bechar, sur la nécessité d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et la prise en charge des préoccupations de tous les fonctionnaires des tribunaux.

L'Etat préserve les droits des personnels de justice qui sont "les témoins des audiences des différents tribunaux du pays", et qui "assument au quotidien la gestion administrative de ces structures et assurent la rédaction des procès-verbaux, la gestion des dossiers et la transmission des décisions, ainsi que la sécurité des documents de justice", a indiqué M. Boudjemaa au cours de rencontres avec les fonctionnaires du secteur, lors de l'inauguration des nouveaux tribunaux de Béni-Ounif et Bechar.

Le ministre a donné, à ce titre, des instructions fermes pour "prioriser les demandes de logements de fonction des personnels administratifs, de même que leur accès aux différentes prestations sociales", tout en rappelant que ces mesures "s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et visent essentiellement à améliorer les conditions socioprofessionnelles de cette catégorie de fonctionnaires du secteur de la justice".

A la Cour de justice de Bechar où il a visité les différents services et après avoir reçu des explications sur son fonctionnement, M. Boudjemaa a affirmé que l'amélioration des prestations "repose sur une participation collective engageant tous les professionnels du secteur et leurs partenaires pour atteindre un niveau de performance à la hauteur des attentes du citoyen".

Il a également rappelé "les obligations professionnelles qui incombent aux magistrats, notamment le respect des droits des citoyens et de la société", assurant que la justice "n'hésitera pas à imposer l'autorité de la loi et prendre toutes les mesures à même d'assurer un suivi rigoureux pour protéger la société et les individus contre les différentes formes de criminalité, notamment celles liées au fléau de la drogue".

Auparavant le ministre a procédé, en compagnie des autorités de la wilaya, à l'inauguration des nouveaux tribunaux de Béni-Ounif et Bechar.

Equipé des moyens et équipements modernes nécessaires, le nouveau tribunal de la daïra frontalière de Béni-Ounif s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à rapprocher l'administration du citoyen et l'amélioration des conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires de la justice.

Ces nouvelles structures visent à permettre un meilleur accueil des justiciables et offrir des conditions de travail optimales aux magistrats et fonctionnaires de justice.