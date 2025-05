Algérie: Port d'Alger - Mise en service d'une zone de dégagement portuaire sous contrôle douanier

Alger — Une zone de dégagement portuaire sous contrôle douanier, relevant de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPAL), a été mise en service lundi à Rouiba (Alger), d'une superficie globale de près de 45.000 M2, et ce dans le cadre des efforts visant à désengorger le port d'Alger.

La cérémonie d'inauguration de cette installation a été présidée par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, et le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, du directeur général des douanes, le Général major Abdelhafid Bakhouche, ainsi que des représentants des départements ministériels concernés, des autorités locales, de membres des deux chambres du Parlement et des représentants d'organismes et d'établissements économiques.

La zone de dégagement portuaire s'étale sur une superficie globale estimée à 44.960 M2, pouvant accueillir jusqu'à 2400 conteneurs, soit l'équivalent de 10% de la capacité de stockage actuelle du port d'Alger, selon les explications données à cette occasion par le directeur général de l'EPAL, Abdelhamid Boulaam.

Cette installation comprend une plateforme réservée au stockage d'une superficie de 39.752 M2, un scanner pouvant traiter 200 conteneurs/heure, quatre (4) grues, un entrepôt réservé aux produits dangereux d'une superficie de 1200 M2, un entrepôt de déchargement d'une superficie de 900 M2, en plus d'un réseau anti-incendie, d'un réservoir d'eau d'une capacité de 120 M3 et des issues pour les conteneurs frigorifiques.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie d'inauguration, le ministre des Transports a souligné que la mise en service de cette installation permettra de réduire le taux d'occupation du port d'Alger et d'accélérer les opérations commerciales au profit des importateurs, au vu des moyens dont elle dispose, outre l'accompagnement assuré par les instances concernées, telles que l'Autorité portuaire, les Douanes algériennes, les services du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, les services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national ainsi que ceux du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

A cette occasion, le ministre a relevé la poursuite de la coordination avec les services des douanes en vue de créer d'autres zones de dégagement dans différents établissements portuaires, saluant les efforts déployés par tous les acteurs pour améliorer la qualité des services fournis au niveau des ports, fonctionnant selon le système de travail 7j/7 et 24h/24, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a, en outre, mis en exergue les efforts consentis pour récupérer les navires en panne de la flotte maritime commerciale algérienne, affirmant qu'après la remise en service, dimanche, des deux navires "Sedrata" et "Saoura", le navire "Constantine" sera transféré à l'étranger pour réparation et maintenance.

Sayoud a également fait état de la dissolution du partenariat avec un opérateur étranger exploitant trois navires, qualifié de "partenariat inéquitable", ajoutant que les navires en question seront mis à la disposition de la compagnie CNAN Algérie.