Algérie: Rekhroukh préside la mise en service du dédoublement de la RN 21 entre Annaba et l'autoroute Est-ouest

Annaba — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a présidé, lundi à Annaba, la cérémonie de mise en service du dédoublement de la route nationale (RN) n 21 dans son tronçon reliant, sur 18 km, le chef-lieu de wilaya à l'autoroute Est-Ouest.

Le dédoublement de la RN 21 à partir de l'entrée de l'autoroute Est-ouest, à hauteur de l'échangeur d'Ain Berda jusqu'à la commune d'El Hadjar, sur un linéaire de 18 km, constitue "une deuxième option pour relier Annaba à l'autoroute, et revêt une grande importance économique et commerciale du fait qu'elle relie le port et l'aéroport international d'Annaba à l'autoroute Est-ouest, tout en contribuant à absorber le trafic automobile à l'entrée d'Annaba", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Selon la fiche technique de ce projet doté d'une enveloppe de 2,5 milliards de dinars, le délai de réalisation des travaux de dédoublement, lancés "au cours du premier semestre de l'année 2024, initialement fixé à 16 mois, a été ramené à 12 mois".

Plus de 35.000 véhicules transitent quotidiennement par ce tronçon, ce qui a nécessité l'accélération des travaux de dédoublement, réalisés en conformité avec les dernières normes en matière de sécurité et d'ingénierie routières, a affirmé M. Rekhroukh, ajoutant que le projet vise à "améliorer la fluidité du trafic, à élever le niveau de sécurité et à faciliter la liaison entre Annaba et le reste des wilayas de l'Est du pays à la lumière de l'essor industriel et économique que connaît la région".

Accompagné du wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, et du secrétaire général de la wilaya d'El Tarf, le ministre a également inspecté les travaux de construction de la section nord de la voie ferrée minière "Est" longue de 422 km entre Annaba et Blad El Hadba (Tébessa), dans sa section de 54 km entre Annaba et Bouchegouf (Guelma), réalisée par un groupement d'entreprises publiques.

La visite a porté sur plusieurs sites, dont le tunnel T3 au point kilométrique n 30, un ouvrage technique de 100 m surplombant l'oued Seybouse, et un tronçon d'un kilomètre de la rocade de Dréan (El Tarf) construits dans le cadre de la réhabilitation de la voie ferrée et son éloignement du tissu urbain pour renforcer la sécurité de la circulation.

Le ministre a souligné la nécessité d'accélérer le rythme des travaux de rénovation des voies ferrées au niveau du terminal de marchandises d'Annaba, en tenant compte des normes de qualité et du respect des délais contractuels, appelant à renforcer la coordination entre les équipes techniques pour réceptionner le projet "avant la fin de l'année 2025".

Il a rappelé que deux parties de ce projet ont été réceptionnées à ce jour, la première, d'une longueur de 23 km entre les mines de phosphate de Blad El Hadba et le réseau national, et la seconde, de 177 km entre Oued Kebrit (Souk Ahras) et Djebel Onk (Tébessa).

La ligne de contournement de Tébessa, d'une longueur de 43 km, devrait être achevée, selon le ministre, vers la fin de l'année en cours, tandis que les lignes Drea (Souk Ahras)-Oued Kebrit (30 kilomètres) et Bouchegouf-Drea (121 kilomètres) seront achevées, respectivement, en 2025 et 2027.

Le ministre a également inspecté le projet d'extension du port d'Annaba, qui fait partie du projet de phosphate intégré, dont les travaux se poursuivent par un consortium algéro-chinois composé de Cosider travaux publics, de la Méditram (méditerranéenne de travaux maritimes) et de la China Harbour Engineering Company (CHEC), sous la supervision de l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP).