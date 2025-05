Algérie: Signature d'une convention de coopération entre le secteur de la solidarité nationale et celui de l'enseignement supérieur

Alger — Une convention de coopération a été signée, lundi à Alger, entre le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour valoriser et mettre à profit les résultats de la recherche scientifique dans le domaine de la solidarité nationale.

Cette convention a été signée par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari.

À cet égard, Mme Mouloudji a précisé que cette convention "incarne l'engagement des universités algériennes et des centres de recherche dans la vie sociétale", à travers "la valorisation des études et des recherches liées aux missions dévolues au secteur".

"L'activation des canaux de coopération avec les centres scientifiques et de recherche contribuera à l'amélioration de la qualité de la vie et permettra de tirer parti du développement social, à travers l'institution de programmes pertinents et durables, et d'atteindre les principaux objectifs du secteur", a expliqué la ministre.

À cette occasion, elle a annoncé l'installation de la commission sectorielle permanente de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, qui aura pour mission de "renforcer et promouvoir les activités de recherche et de développement technologique dans le secteur, en collaboration avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique".

De son côté, M. Baddari a souligné que cette convention visait à "mettre les résultats de la recherche scientifique au service du secteur de la solidarité nationale et de la société".

À cette occasion, il a assuré que son département "accompagnera le secteur de la solidarité nationale dans la création de micro-entreprises économiques et sociales dans ce domaine".