Nigeria: Un prêtre blessé sur la route Makurdi-Naka, qualifiée de « chemin le plus court vers l'enfer »

Abuja — Un prêtre catholique, le Père Solomon Atongo, a été grièvement blessé après avoir été touché par des coups de feu dans la soirée du 24 mai.

Le Père Atongo était en compagnie de deux personnes lorsque des malfaiteurs ont attaqué le véhicule dans lequel ils voyageaient sur la route Makurdi-Naka, dans l'État de Benue, au sud-est du Nigeria. Après avoir tiré sur le prêtre et l'avoir cru mort, les bandits ont emmené les autres personnes vers une destination inconnue.

La nouvelle de la blessure du prêtre, qui exerce son ministère à la quasi-paroisse St. John's de Jimba, a été diffusée dans un communiqué signé par le chancelier du diocèse de Makurdi, le père Shima Ukpanya : « J'écris au nom de l'évêque du diocèse catholique de Makurdi, Mgr Wilfred Chikpa Anabge, pour vous informer et vous demander de prier pour le prompt rétablissement de l'un de nos prêtres, le révérend père Solomon Atongo, agressé et blessé à Makurdi, dans l'État de Benue, le soir du 24 mai.

Il s'agit d'une référence aux bandes de bergers fulani qui se sont rendus responsables de violents vols, d'assassinats et d'enlèvements dans différentes régions du Nigeria.

Au cours des deux dernières années, la route Makurdi-Naka a été le théâtre d'attaques et de violences perpétrées par des gangs criminels, à tel point qu'elle a été surnommée « la route la plus courte vers l'enfer ». La route, en état de délabrement avancé, est devenue une sorte de refuge pour des bandits armés qui ont transformé la vaste étendue de forêt le long de cet axe en campements et en cachettes. Parmi leurs victimes figurent des personnes aisées, des dirigeants politiques et des fonctionnaires, ainsi que de simples citoyens, victimes d'enlèvements à des fins d'extorsion.