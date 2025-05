Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Filtisac occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 26 mai 2025, le titre Filtisac (Filature tissage sacs) Côte d'Ivoire a occupé pour la seconde journée consécutive la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 4 235 FCFA la veille à 4 550 FCFA ce 26 mai 2025, soit une augmentation de 315 FCFA. Les investisseurs ont sanctionné positivement les bons résultats au titre de l'exercice 2024. En effet, au 31 décembre 2024, la Filtisac a réalisé un résultat net de 18,595 milliards FCFA en forte hausse de 504,71% par rapport au 31 décembre 2023.

En dehors de Filtisac Côte d'Ivoire, (plus 7,44% à 4 550 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,47% à 740 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 12 605 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 3,93% à 10 185 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,70% à 1 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 15 750 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,86% à 475 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,72% à 1 615 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 3,36% à 4 750 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 2,91% à 3 500 FCFA).

La valeur totale des transactions se situe toujours au-dessus de la barre du milliard de FCFA, passant de 1,288 milliard FCFA la veille à 1,173 milliard FCFA ce lundi 26 mai 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 58,246 milliards, à 11 635,611 milliards FCFA contre 11 693,857 milliards FCFA le vendredi 23 mai 2025.

Concernant la capitalisation boursière du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 4,184 milliards, passant de 10 544,460 milliards FCFA la veille à 10 540,276 milliards FCFA ce lundi 26 mai 2025.

L'indice BRVM Composite enregistre une baisse de 0,50% à 301,74 points contre 303,25 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a cédé 0,26% à 151,41 points contre 151,81 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,52% à 126,83 points contre 126,18 points la veille.