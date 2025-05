Madagascar: Salon du Tourisme et du Développement Durable - La deuxième édition prévue les 30 et 31 mai prochains

Démontrer que le tourisme est un moteur du développement durable de Madagascar en est le leitmotiv.

« Favoriser les échanges, inspirer les bonnes pratiques et accélérer l'émergence d'un écosystème touristique vertueux. » Tels sont les objectifs principaux de la deuxième édition du Salon du Tourisme et du Développement Durable prévu se tenir au jardin Antaninarenina les 30 et 31 mai 2025. Un événement soutenu par plusieurs acteurs tels que l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA), l'institut supérieur Atout Tourisme Madagascar (ATM), l'agence Tanan'Ako Tour, le groupe Mila, à travers Mila Travel et Mila Event, Bio-Déco ainsi que Bleen (Blue and Green) Madagascar, le premier média malgache dédié à l'environnement et au développement durable.

« À travers ce salon, toutes les parties prenantes entendent démontrer que le tourisme durable représente un levier stratégique de développement pour Madagascar. En valorisant les savoir-faire locaux et en favorisant des pratiques respectueuses de l'environnement, ce modèle de tourisme stimule l'économie locale et la création d'emplois pérennes », a expliqué Mamitiana Andriamaherisoa, organisateur de l'événement en marge d'une conférence de presse organisée à Ambatoroka, hier.

Au menu

Les chiffres, récemment enregistrés, démontrent que le tourisme est un levier important du développement dans la Grande île. En 2024 par exemple, le pays a enregistré 308 275 visiteurs internationaux, contre 259 850 en 2023. Ce qui a permis la création de 2 778 emplois et l'ouverture de 8 950 nouvelles capacités d'hébergement. Le Salon du Tourisme et du Développement Durable de cette année « se présente comme un véritable carrefour de sensibilisation, de formation et de promotion des filières vertes locales (agriculture biologique, artisans, éco-entrepreneurs). »

Et pour ce faire, un programme riche et chargé est concocté par les organisateurs. Le salon proposera une immersion dans l'univers du tourisme responsable, avec de multiples opportunités de partenariats B2B, de rencontres inspirantes et de découvertes authentiques. « Des contenus pédagogiques et ludo-pédagogiques seront proposés pour informer les visiteurs sur la gestion des déchets, l'économie circulaire et la préservation de la biodiversité, renforçant ainsi l'éducation environnementale de tous », expliquent les organisateurs.