Algérie: 23e SIPSA FILAHA - Un espace d'échange d'expertises et d'exploration d'opportunités d'exportation

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a affirmé lundi à Alger que la 23ème édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie (SIPSA FILAHA), qui s'est ouvert aujourd'hui, constituait "une opportunité importante" pour échanger les expertises et explorer de nouveaux marchés d'exportation, dans un contexte marqué par une dynamique "sans précédent" que connait le secteur au cours des quatre dernières années.

Dans son allocution à l'occasion de l'ouverture officielle du Salon, le ministre a précisé que cette édition qui se tient du 26 au 29 mai, reflète l'intérêt des opérateurs locaux et étrangers au secteur de l'agriculture en Algérie, affirmant que les réformes engagées et les mesures incitatives prises ont contribué à encourager l'investissement et à créer de la richesse.

Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie d'ouverture, parmi lesquels le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Bakhta Selma Mansouri.

Ont également assisté le secrétaire d'Etat italien à l'agriculture, à la souveraineté alimentaire et aux forêts, Luigi D'Eramo, le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires de la République islamique de Mauritanie, Sidati Ahmed Louli, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République du Cameroun, Gabriel Mbairobe, le secrétaire du ministère des Ressources agricoles, halieutiques et des Ressources en eau du Sultanat d'Oman Ahmed Bin Nasser Al Bakri, ainsi que du vice-ministre zimbabwéen de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Simelizezwe Sibanda.

Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula ont été également présents ainsi que des représentants d'organismes et d'établissements relevant du secteur.

Lors de ce salon, plusieurs principaux axes ont été mis en avant, dont l'agriculture saharienne, le développement de la filièr e dattes, la production de semences de pommes de terre, l'oléiculture, la tomate industrielle et l'aquaculture, des domaines qui sont, selon le ministre, au coeur des préoccupations des pouvoirs publics pour répondre aux besoins du marché local, renforcer les exportations et réduire les importations.

Ainsi, M. Cherfa a mis en relief l'importance des initiatives axées sur l'innovation, notamment à travers le concours dédié aux startups africaines, organisé par "Filaha Innov", notant que l'encouragement de l'innovation est à même d'augmenter la productivité agricole et de promouvoir la coopération continentale en la matière.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a souligné l'importance de l'innovation dans le développement du secteur, affirmant que les startups participantes peuvent contribuer au développement de l'élevage et à l'optimisation de l'utilisation des ressources hydriques.

Le président de l'organisme organisateur du Salon, M. Amine Bensemmane, a évoqué les transformations du secteur, notamment dans le grand Sud, en vue de répondre aux besoins du pays en blé, en huile, en lait en poudre et en sucre, tout en mettant la lumière les défis liés aux médicaments vétérinaires et à la santé végétale, ainsi que l'importance de la coopération technique et scientifique entre les pays.

Dans le même contexte, la délégation officielle s'est arrêtée devant l'exposition "Africa Food", organisée dans le cadre du SIPSA, visant à renforcer la sécurité alimentaire par l'industrialisation et l'encouragement des échanges commerciaux entre pays africains dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine "ZLECAF".

La délégation a également visité les différents stands du Salon, notamment le stand italien, ainsi que ceux de la Mauritanie, du Brésil et de certaines entreprises spécialisées dans les industries alimentaires et les laboratoires vétérinaires.

La visite a été ponctuée par des présentations sur le projet de production de lait en poudre, en partenariat entre la société qatarie "Baladna" et le Fonds national d'investissement (FNI), ainsi que les produits alimentaires locaux exposés par des entreprises nationales.

Cette édition a connu la participation de plus de 800 entreprises nationales et étrangères issues de 40 pays. Ce rendez-vous conomique dispose d'une superficie d'exposition dépassant 35.000 m2, avec des espaces dédiés à la production agricole, à l'élevage, à l'aquaculture et à l'exportation vers l'Afrique.

Des journées d'étude sur plusieurs filières sont également prévues, avant la clôture des activités de ce salon avec la remise du Prix de l'innovation dans le secteur agricole en Afrique.