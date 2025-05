Afrique: Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, lundi au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, M. Sidi Mohamed Mohamed Abdallah, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Au cours de cette rencontre, "les deux parties ont salué les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux pays frères, tout en passant en revue l'état et les perspectives de la coopération bilatérale, qui connaît une dynamique remarquable dans tous les domaines, grâce aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani", précise le communiqué.

Les deux parties ont également "abordé les prochaines échéances bilatérales et examiné les progrès réalisés dans la concrétisation des projets et programmes de coopération en place, notamment dans les domaines du développement et des infrastructures, soulignant l'importance du suivie de leur mise en œuvre et de l'accélération du rythme de réalisation, en accord avec la vision stratégique des deux pays pour davantage d'intégration et de complémentarité bilatérale", selon la même source.