Algérie: Le président du Conseil de la nation examine avec l'ambassadeur de Chine l'état et les perspectives des relations bilatérales

Alger — Le président du Conseil de la Nation, M. Azouz Nasri, a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Dong Guangli, qui lui a rendu une visite de courtoisie, durant laquelle les deux parties ont examiné l'état et les perspectives des relations entre les deux pays, indique un communiqué de l'institution parlementaire.

Lors de cette rencontre, M. Guangli a remis à M. Nasri un message de félicitations de son homologue chinois, à l'occasion de son élection comme président du Conseil de la Nation, précise le communiqué, ajoutant que "les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations historiques fortes et exemplaires entre les deux pays".

La rencontre a également porté sur les moyens d'étendre les domaines de coopération bilatérale dans le cadre du "partenariat stratégique prometteur porté par la volonté commune des présidents des deux pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Xi Jinping".

A cette occasion, le président du Conseil de la Nation a affirmé que "la grande dynamique qui caractérise l'amitié entre l'Algérie et la Chine reflète une histoire marquée par la solidarité, le rapprochement et la complémentarité fondée sur une convergence de vues et de positions sur l'actualité régionale et internationale, un soutien commun et constant aux causes justes dans le monde", "un partenariat économique gagnant-gagnant et des investissements mutuellement bénéfiques dans tous les domaines".

Il a également salué les "positions nobles" de la diplomatie chinoise, réaffirmant les constantes de la politique étrangère de l'Algérie, qui, a-t-il dit, rejette toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, s'oppose à la colonisation en Palestine et au Sahara occidental et soutient le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, en s'inspirant de la référence historique de novembre.

Nasri a, par ailleurs, souligné sa détermination, en tant que président du Conseil de la Nation, à "mettre tous les mécanismes parlementaires au service de la consolidation des relations de coopération, du renforcement du dialogue entre le Conseil de la Nation et le Parlement chinois et de l'intensification des échanges parlementaires entre les deux institutions", ajoute le communiqué.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a fait part de sa détermination à "perpétuer la forte amitié entre l'Algérie et son pays" et à "oeuvrer à faire progresser tous les cadres de coopération".

Il s'est en outre félicité du niveau de coordination diplomatique entre les deux pays dans les fora régionaux et internationaux, saluant le rôle de l'Algérie, depuis son accession au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent, "en faveur des droits des peuples et de la promotion de la paix et la sécurité internationales", précise la même source

Dans ce contexte, M. Guangli a assuré que la Chine "n'hésitera pas à soutenir le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods comme capitale", ajoutant que "la seule solution pour la question du Sahara occidental passe par l'application de la légalité internationale et des résolutions pertinentes des Nations Unies".