Algérie: Aïn Temouchent - Signature d'un accord de partenariat entre l'Université 'Belhadj Bouchaib' et l'Université des Sciences Appliquées en Pologne

Aïn Temouchent — L'Université Belhadj Bouchaib d'Aïn Temouchent a signé un accord-cadre de partenariat avec l'Université des Sciences Appliquées de Nysa, en République de Pologne, a-t-on, appris, lundi, auprès de l'université d'Aïn Temouchent.

Cet accord, signé récemment en Pologne, vise à renforcer la coopération académique et scientifique entre les deux établissements dans plusieurs domaines convenus, a indiqué le recteur de l'université d'Aïn Temouchent, Abdelkader Ziaïdi.

L'accord ouvre la voie à une coopération dans le cadre du programme "Erasmus+", notamment des programmes spécifiques pouvant être convenus entre les deux parties, ainsi qu'à une collaboration dans d'autres programmes européens favorisant l'échange d'expériences et le renforcement de la formation et de la recherche, a précisé le même responsable.

Ce partenariat permettra également l'organisation de conférences et de consultations scientifiques, la réalisation de recherches conjointes, la participation à des manifestations et colloques scientifiques, l'échange de jeunes enseignants-chercheurs et d'étudiants dans le cadre de formations et de stages pratiques, ainsi que le partage de publications académiques et d'informations scientifiques d'intérêt commun.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement total à mettre en œuvre cette coopération, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays, au service des intérêts communs des deux établissements universitaires et dans le but de rehausser la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a-t-on souligné.