Algérie: L'exposition 'L'art rupestre, un art d'un autre temps' inaugurée à Alger

L'exposition "L'art rupestre, un art d'un autre temps", mettant en valeur une collection exceptionnelle de peintures et de gravures rupestres authentiques ainsi que des reproductions datant de la préhistoire et provenant du Tassili N'Ajjer et de l'Atlas saharien, a été inaugurée lundi à Alger.

Inaugurée en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, au Musée national du Bardo, l'exposition propose d'explorer les dimensions de cet art humain ancien de plus de 10.000 ans.

Soutenue par une scénographie conçue par Safia Boudeheb, l'exposition invite le visiteur à vivre une "expérience interactive" à travers un parcours guidé, permettant de découvrir les symboles et les traditions qui ont façonné la vie des premiers peuples qui ont peuplé l'Afrique du Nord, à travers des gravures et peintures exécutées sur des rochers.

S'exprimant en marge de l'inauguration, le ministre de la Culture a indiqué que l'exposition explore "un art rupestre préhistorique de l'Atlas saharien et du Tassili N'Ajjer en Algérie et révèle un héritage archéologique qui porte un témoignage du passé de l'humanité".

Réitérant l'engagement de l'Etat algérien à préserver et à valoriser ce patrimoine rupestre, M. Ballalou a estimé que cet évènement, organisé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle.

Rappelant la nécessité de préserver le patrimoine culturel matériel contre tout acte de destruction et de pillage, il a salué "le travail de l'Algérie d'accueillir le Grand musée de l'Afrique" lequel, a-t-dit, aura notamment pour mission de "récupérer des objets d'art de pays africains, pillés lors de la colonisation".

Pour sa part, le directeur du Musée national du Bardo, Zouhir Harichane, a souligné que l'exposition présente une "collection exceptionnelle" de peintures rupestres et de pétroglyphes originaux qui représentent un "patrimoine artistique et culturel unique, provenant des régions du Tassili N'Ajjer et de l'Atlas saharien algérien".

Ces pièces archéologiques, a-t-il expliqué, "offrent des indices précieux sur les modes de vie, la structure sociale, les croyances et les rituels de leurs créateurs et renseignent sur les relations des hommes avec leur environnement" à travers des figures humaines et animales, taillées dans la roche ou dessinées sur les parois des abris naturels.

Souvent situées dans des falaises ou des grottes, les oeuvres exposées incluent des représentations de la faune sauvage, des scènes de chasse et des symboles abstraits, datant de l'époque préhistorique ou protohistorique.

Visible durant tout l'été au Musée national du Bardo, l'exposition "L'art rupestre, un art d'un autre temps" est ouverte au public à partir de mardi.