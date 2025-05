Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail et d'inspection en 2e Région militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé, à partir de lundi, une visite de travail et d'inspection en 2e Région militaire à Oran, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du suivi de la deuxième étape des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2024-2025, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'ANP, entame à partir d'aujourd'hui, lundi 26 mai 2025, une visite de travail et d'inspection en 2e Région militaire à Oran", précise la même source.

A l'entame, et après "la cérémonie d'accueil donnée par le Général-major Mohamed Tayeb Brakni, Commandant de la 2e Région militaire, le Général d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Ahmed Boudjenane, dit +Si Abbès+, dont le siège du commandement est baptisé de son nom".

Le Général d'Armée a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du Chahid et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada, ajoute le communiqué.

Par la suite, le Général d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e Région militaire, lors de laquelle il a prononcé une allocution, diffusée par visioconférence à toutes les unités de la Région.

"Parmi les récoltes et les fruits du succès que l'ANP a hérité de ses valeureux aïeux de l'Armée de libération nationale, figure son aspiration constante à être à la hauteur des exigences de son devoir national et de ses nobles missions constitutionnelles, qui consistent essentiellement à défendre la patrie, à garantir l'unité nationale, à préserver ses richesses et à sauvegarder sa souveraineté nationale et la liberté de sa décision", a affirmé le Général d'Armée.

"Elle s'appuie pour cela sur la disponibilité de son système de défense que nous avons veillé à construire avec un équilibre réfléchi entre, d'une part, l'acquisition de compétences de combat, l'expérience opérationnelle et un haut niveau de professionnalisme et, d'autre part, l'imprégnation des cœurs et des esprits par les valeurs d'appartenance à la nation, la fidélité au serment des chouhada et le respect du devoir de sacrifice pour hisser haut l'étendard éternel de l'Algérie et défendre son ordre républicain", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a, également, souligné qu'"il était profondément convaincu que l'Algérie demeurera forte tant qu'elle restera attachée à la préservation du serment des chouhada, et que ses ennemis, tout comme leurs prédécesseurs à travers l'histoire, continueront à gouter l'amertume de la défaite".

"Nous sommes profondément convaincus que tant que l'Algérie restera fidèle au serment des chouhada, et tant que les patriotes sincères, sous la conduite de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, poursuivront avec fermeté et détermination leur marche résolue sur la voie de la renaissance nationale globale, l'Algérie continuera à progresser économiquement et à s'élever stratégiquement, tandis que ses ennemis, à l'image de leurs prédécesseurs à travers l'histoire, traineront les lambeaux de leur échec, gouteront à l'amertume de la défaite et subiront le revers de leurs vils complots", a-t-il soutenu.

A l'issue de cette rencontre, "les personnels de la 2e Région militaire ont fait part de leurs préoccupations et de leurs centres d'intérêt, avant d'exprimer leur entière disposition à assumer les nobles missions qui leur sont assignées au service de l'Algérie", relève le communiqué.

Ensuite, le Général d'Armée, "accompagné du Commandant de la 2ᵉ Région militaire et du Directeur de la Justice militaire a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Cour d'appel militaire d'Oran, où il a reçu des explications détaillées sur les installations de cette réalisation qui vise à consolider les droits et les libertés et à faciliter les procédures de recours en deuxième instance", conclut le MDN.