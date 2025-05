Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le leader en conquérant à Béchar, le MCO et l'O.Akbou pour se rapprocher du maintien

Alger — Sur une courbe ascendante, le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, le MC Alger, abordera le match en déplacement face à la JS Saoura avec l'intention de conforter sa position en tête et se rapprocher un peu plus d'un 9e titre, alors le MC Oran et l'Olympique Akbou seront en appel à Biskra et Alger avec l'objectif de faire un pas supplémentaire vers le maintien, lors de la suite et fin de la 27e journée, prévue lundi et mardi.

Le MCA (1e, 52 pts), qui reste sur deux succès de rang, dont le dernier dans le "big derby" de la capitale face à l'USM Alger (1-0), se rendra dans le sud-ouest du pays pour affronter la JS Saoura (7e, 35 pts), réputée pour sa solidité à domicile (28 points pris sur 39 possibles, NDLR).

Un test important pour les joueurs de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia, qui chercheront à conserver leur avance en tête du championnat, et se rapprocher davantage d'un neuvième titre de champion.

La JSS, quant à elle, espère rester sur la dynamique, puisque les coéquipiers de l'attaquant Souibaâh ont remporté 2 victoires, dont une en déplacement contre la JS Kabylie (2-1) et un nul, lors des trois dernières journées.

Au stade Nelson-Mandela de Baraki, le CR Belouizdad (3e, 45 pts) accueillera le Paradou AC (4e, 38 pts) dans un derby indécis. Le PAC, en quête d'un troisième succès de rang, aura fort à faire face à un Chabab en panne de résultats (2 nuls et une défaite lors des trois dernières journées, NDLR), mais toujours ambitieux dans la course au podium. Les Belouizdadis sont condamnés de gagner pour espérer déloger la JSK de la deuxième place synonyme d'une participation à la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine.

L'USM Alger (6ᵉ, 36 pts), battue vendredi dans le grand derby face à son voisin et rival de toujours le MCA, tentera de se ressaisir en recevant à huis clos l'Olympique Akbou (12e, 28 pts). Si le club de Soustara aspire à relancer ses chances de terminer sur le podium, les Akbouciens auront à cœur de revenir avec un résultat probant, qui leur rapprocherait du maintien.

Dans le bas du tableau, l'US Biskra, lanterne rouge avec 20 points, jouera l'une de ses dernières cartes pour le maintien en accueillant le MC Oran (11e, 31 pts). Une défaite condamnerait quasiment les "Ziban" à la relégation, et permettrait aux Oranais de soigner leur classement et faire un pas important vers le maintien parmi l'élite.

Enfin, le CS Constantine (9e, 33 pts), tenu en échec jeudi à la maison par le MCO (2-2) se déplacera chez le MC El-Bayadh (7e, 35 pts). Les locaux, dos au mur, tenteront de mettre fin à une mauvaise série de trois matchs sans victoire.

Cette 27e journée débute ce dimanche avec trois matchs au menu : NC Magra-JS Kabylie, ES Sétif-USM Khenchela, ES Mostaganem-ASO Chlef, dont le coup d'envoi sera donné à 17h00.