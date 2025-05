Tunisie: CAB - Qualité de l'effectif disponible - On attend mieux pour l'avenir !

Des recrutements ciblés sont nécessaires avant la saison prochaine.

Peut-on dire que le CAB est sur la bonne voie ? Il est sûr qu'il a fait des progrès, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin ! On ne reviendra pas sur l'apport de l'entraîneur Sofiene Hidoussi dans la métamorphose du jeu d'ensemble des Cabistes. On sait que la mise à niveau de la plupart de ces derniers sur le plan physique et l'instauration de la discipline dans le groupe ont été pour beaucoup dans ce saut qualitatif. Seulement, les aspirations des supporters « jaune et noir » ne s'arrêtent pas là, ils espèrent voir leur équipe favorite revenir au-devant de la scène sportive.

Quoi de plus légitime pour un club au riche passé ! Mais il ne faut pas rêver non plus ! Il faut garder les pieds sur terre et savoir raison garder... En effet, avec le système du professionnalisme ou du non- amateurisme si on veut, les moyens financiers sont indispensables ! Cela veut dire un budget conséquent pour un effectif riche !

Quatre recrutements au moins

Au CAB, dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'accéder à un palier supérieur si on ne résout pas le problème financier. Toutefois, l'espoir reste permis en cette période qui a réuni beaucoup d'anciens responsables, main dans la main, avec les fans cabistes pour en finir définitivement avec les dettes qui menacent le club nordiste de la relégation.

L'organisation justement d'un Téléthon qui a duré douze heures d'affilée devrait aider à éponger une partie des arriérés d'anciens joueurs ou de fournisseurs, un lourd héritage. Cet espoir est également permis parce que tout le monde du côté du stade 15-Octobre souhaite garder le staff technique dirigé par Sofiene Hidoussi qui peut faire encore de belles choses avec la nouvelle génération constituée de jeunes talents prometteurs.

Chaâbane, Bougatfa, Allouche, Khelifi, Mouelhi, Gueblia, Abdelli, le keeper Saidi, lancés dans le bain des séniors à côté d'autres jeunes confirmés comme Allala, Rhimi, Midani, le gardien de but Hanzouli et tous encadrés par la « légion étrangère » menée de main de maître par Abdou Seydi, voilà un beau monde qui ne peut que rassurer le public sportif bizertin quant à l'avenir du CAB.

Il n'empêche qu'il faudrait maintenant être ambitieux, viser plus haut et non plus faire de la figuration comme les exercices passés. Pour y parvenir, il n'y a pas de secret. Une opération de recrutements ciblée est inévitable. Pas moins de quatre nouvelles recrues, selon Hidoussi, devraient venir renforcer l'effectif si l'on désire disputer une place dans le podium. Un défenseur axial, un milieu qui sache conserver le ballon quand on remonte le terrain et deux attaquants de métier. Le CAB en a besoin, tout particulièrement lorsqu'il évolue en déplacement. Il s'agit là du point faible des Cabistes cette saison...