Tunisie: Le FADES finance à 90% la rénovation de la RN20 dans le sud tunisien

L'Assemblée des représentants du peuple ( ARP) a validé lundi 26 mai 2025 un accord de prêt de 7 millions de dinars koweïtiens (70 millions de dinars tunisiens) avec le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES). Ce financement, approuvé par 102 députés contre 13 oppositions et 4 abstentions, couvre 90% du coût total du projet d'élargissement et de réhabilitation de la route nationale 20 ( RN20 ) dans le gouvernorat de Kébili.

Les travaux concerneront spécifiquement le tronçon de 73 kilomètres entre El-Fouar et Rejim Maâtoug. Ils incluront non seulement l'élargissement de la chaussée, mais aussi la rénovation des systèmes de drainage des eaux pluviales et l'installation d'une nouvelle signalisation routière verticale et horizontale pour améliorer la sécurité des usagers.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abelhafidh , présent lors du vote, a souligné l'importance de ce projet pour le désenclavement de la région. Le remboursement s'effectuera sur 30 ans avec un taux d'intérêt fixe de 3% et une période de grâce de 4 ans, des conditions jugées favorables par les autorités tunisiennes.

Avec un coût global estimé à 82 millions de dinars (hors taxes), ce projet routier s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures de transport en Tunisie, particulièrement dans les régions intérieures souvent négligées. La RN20 modernisée devrait stimuler les économies locales et faciliter les déplacements dans cette zone du sud-ouest tunisien.