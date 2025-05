Tunisie: Vers la relance du complexe industriel de Mezzouna à Sidi Bouzid

Une réunion de travail s'est tenue lundi au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, consacrée au suivi du dossier de réexploitation du complexe industriel de Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. La séance a été présidée par la ministre Fatma Thabet Chiboub, en présence de la cheffe de cabinet Afef Chachi Tayari, du PDG du Groupe Chimique Tunisien Hedi Youssef, du directeur général de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) Omar Bouzouada, ainsi que de Chrafeddine Tahri, administrateur délégué du complexe industriel et technologique de Sidi Bouzid. Des cadres supérieurs du ministère et des responsables de plusieurs centres techniques industriels ont également pris part à la réunion.

La ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des recommandations du président de la République, appelant à la réactivation du site industriel de Mezzouna. Elle a souligné l'importance de lancer des projets de développement dans la région, dans le but de créer de nouveaux emplois. Elle a aussi appelé à la mobilisation de toutes les parties prenantes pour finaliser les études de faisabilité économique et technique ainsi que les plans d'affaires des projets proposés.

Le ministère s'emploie à coordonner les efforts de l'ensemble des intervenants. L'APII est chargée d'élaborer et de superviser les études relatives aux projets, en collaboration avec le Groupe Chimique Tunisien et les centres techniques industriels, afin d'identifier les besoins en équipements, procédés de fabrication et spécificités techniques pour chaque initiative.

À l'issue d'une présentation sur l'état d'avancement des différentes études de faisabilité, la ministre a donné ses instructions pour leur finalisation dans les plus brefs délais. Elle a également souligné l'importance d'un accompagnement étroit des porteurs de projets afin de soutenir leurs investissements et de leur fournir toutes les données complémentaires nécessaires.