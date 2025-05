Madagascar: Covid-19 - Surveillance renforcée, population protégée selon le Pr Zely Randriamanantany

À ce jour, aucun cas du variant NB.1.8.1 n'a été détecté à Madagascar. Néanmoins, les autorités sanitaires restent vigilantes et poursuivent leurs efforts pour prévenir toute introduction ou propagation de ce variant sur le territoire national.

L'apparition du variant de la Covid-19 nommé NB.1.8.1 du SARS-CoV-2 en France suscite des préoccupations à Madagascar, notamment en cette période hivernale propice à la propagation des infections respiratoires. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à Ambohidahy, le ministre de la Santé publique, le Pr Zely Randriamanantany, a tenu à assurer que la population malgache reste protégée malgré les menaces des nouveaux variants.

Il a affirmé que, bien que le ministère enregistre deux ou trois cas de Covid-19 chaque semaine, la situation est sous contrôle grâce à des mesures de surveillance renforcées. « Nous effectuons une surveillance hebdomadaire et disposons de points de prélèvement pour analyser les cas de grippe et identifier d'éventuels variants », a-t-il précisé. Il a également souligné que ce n'est pas parce qu'on a le nez bouché qu'on doit automatiquement penser à la Covid-19. Il présente des symptômes similaires à ceux de la grippe, notamment en cette saison. Il est donc recommandé à la population de maintenir les gestes barrières habituels, tels que le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique, pour se protéger efficacement.

Vaccins

Cette rencontre avec la presse à Ambohidahy a également été l'occasion pour le ministre de la Santé de faire le point sur la vaccination à Madagascar. Le pays a réussi à interrompre la transmission du variant du poliovirus de type 1 grâce aux recommandations issues d'une évaluation rigoureuse et indépendante visant à déclarer la fin de l'épidémie. Cette grande victoire est le fruit des efforts et de l'engagement fort de l'État malgache, à travers le ministère de la Santé publique.

Elle s'est particulièrement appuyée sur des campagnes de sensibilisation et la mise en oeuvre de la vaccination des enfants de moins de cinq ans à travers tout le pays. À cela s'ajoute l'implication de Mialy Rajoelina, Première Dame et marraine de la vaccination, qui a sensibilisé les parents en tant que mère engagée. Au total, 19 millions d'enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés et protégés. Les efforts ne s'arrêtent pas là : les actions se poursuivront pour cibler les enfants « zéro dose », renchérit le Pr Zely Randriamanantany.