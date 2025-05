Madagascar: Collectif Les G'Arts - 24 oeuvres exposées chez Max et Ferrailleurs

10 artistes de spécialités différentes, qui se sont connus il y a une trentaine d'années grâce à leur passion commune, la peinture, ont décidé de s'unir dans un collectif qu'ils ont nommé « Les G' ARTS » en 1998. Après trois ans de collaboration intense et des projets communs audacieux, la vie les a conduits vers des horizons différents, les amenant à poursuivre chacun leur carrière et leur propre chemin. Mais ils se sont fait la promesse de se retrouver un jour, pour célébrer leur amitié et leur amour pour la peinture.

Ce grand jour est arrivé : Les G'ARTS vont exposer à la Galerie Max et Ferrailleurs à partir de ce jeudi 29 mai. D'ailleurs le vernissage de l'exposition ce jeudi soir sera ouvert au public. 8 artistes du collectif exposeront chacun trois de leurs oeuvres durant cette exposition qui - ils le soulignent bien - n'est pas un simple come-back, mais bien une célébration de leurs parcours, une ode à l'art pictural et un vibrant témoignage de leur fraternité artistique.

L'exposition reflète la richesse et la diversité de leurs talents, notamment grâce aux oeuvres aquarelles délicates et les huiles vibrantes de José Nirina et Rafalimanana, les dessins à la sanguine ou à la pierre noire de Denorovelo, les créations minutieuses que Liva Rajaobelina réalise avec un simple stylo à bille, ou encore les réalisations de Rambelo Rijas, qui explorent les profondeurs de l'huile.

Mais les amateurs et curieux pourront également y découvrir les oeuvres d'Andry Milay jonglant entre le fusain et le dessin au stylo à bille, ou encore les peintures à l'acrylique d'Alfred, sans oublier les dessins sublimés au crayon de couleur et au pastel de Toky Andriantsilavo.

Ce projet commun marque le début du grand retour du collectif mais en attendant, le public pourra apprécier en entrée libre la diversité de leur talent à la Galerie Max et Ferrailleurs jusqu'au 14 juin prochain.