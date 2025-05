Afrique: Journée de l'Afrique - Madagascar réaffirme son attachement à l'unité et à la justice panafricaine

Avec les transformations qui s'opèrent sur les relations internationales, l'Afrique doit trouver sa place. C'est dans cette optique que Madagascar appelle à l'unité des États africains dans la recherche d'une justice réparatrice et à une solidarité renforcée en faveur d'un avenir équitable pour les générations futures.

Madagascar a célébré hier la Journée de l'Afrique, marquant également le 62e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), devenue l'Union africaine. La cérémonie officielle s'est tenue dans la capitale sous l'égide du ministre des Affaires étrangères par intérim, le général de Corps d'Armée Lala Monja Delphin Sahivelo. Dans son discours, le ministre a rappelé l'importance cruciale de l'Union africaine face aux défis contemporains et aux héritages du passé. Cette célébration s'inscrivait dans le cadre du thème 2025 de l'Union africaine : « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers la réparation ». Un thème qui appelle les États membres à engager un dialogue profond sur les injustices historiques et à promouvoir des mécanismes réparateurs basés sur la dignité, l'équité et la vérité.

Approche panafricaine

« L'unité de l'Afrique n'est pas une option, mais une nécessité », a souligné le ministre Lala Monja Delphin Sahivelo, insistant sur la solidarité indéfectible de Madagascar envers les nations sœurs du continent. Il a réaffirmé l'engagement de la Grande Île à contribuer activement à la réalisation de l'Agenda 2063, qui vise une Afrique intégrée, prospère et pacifique, portée par ses propres citoyens. Le ministre a notamment mis l'accent sur la nécessité d'une approche panafricaine cohérente pour faire des cicatrices de l'histoire des instruments de développement, de résilience et de réconciliation. Cela passe, selon lui, par la reconnaissance des faits historiques, le renforcement des capacités locales par le transfert de technologies, et la restitution des patrimoines culturels dispersés à travers le monde.

Coopération renforcée

À l'occasion de cette Journée symbolique, Madagascar a lancé un appel à l'unité et à la coopération renforcée entre les États africains, en vue de bâtir un avenir plus juste pour les générations futures. L'heure, selon les autorités, est à la construction d'une mémoire partagée, mais surtout à l'élaboration de solutions concrètes aux injustices structurelles qui freinent encore le développement du continent. La commémoration a ainsi servi de tribune pour rappeler que la justice réparatrice n'est pas uniquement une affaire du passé, mais aussi un pilier fondamental pour un avenir africain souverain, équitable et solidaire.