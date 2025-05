Madagascar: Israël - Un financement de 90 millions USD pour la mise en place d'un Agropole

Dans le cadre de la coopération entre Madagascar et Israël, une convention de partenariat stratégique a été signée entre la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence chargée de la Souveraineté alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa et le chief executive officer de LR group, Amihaz Lustig, le 25 mai 2025 à Tel Aviv.

« Cela signifie qu'une étape décisive vers le renforcement de la souveraineté alimentaire et la transformation du secteur agricole à Madagascar, a été franchie. Il s'agit du projet phare du président de la République Andry Rajoelina. En effet, l'objet de ce partenariat stratégique entre les deux parties vise à mobiliser un financement de l'ordre de 90 millions USD pour la mise en place d'un agropole ou un centre intégré de production agricole à vocation industrielle sur le territoire national. Ce projet va s'étaler sur une superficie pouvant atteindre les 10 000 hectares. Pour l'heure, quatre régions sont priorisées pour sa mise en oeuvre, à savoir Analamanga, Alaotra Mangoro, Bongolava et Vakinankaratra. Elles ont été sélectionnées grâce à leur forte potentialité agricole », a annoncé la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté alimentaire qui est en déplacement en Israël dans le cadre d'une mission stratégique de coopération internationale.

Technologies de pointe

Elle ajoute que ce projet d'envergure vise à transformer durablement le monde rural à travers un développement structuré et technologique des chaînes de valeur agricoles. Ainsi, « sur les 10 000 hectares à exploiter, 5 000 hectares seront spécifiquement consacrés à la culture du riz, avec des prévisions de production permettant jusqu'à deux récoltes par an, et un objectif de production annuelle atteignant 50 000 tonnes. En revanche, les 5 000 hectares restants seront dédiés à la plantation du maïs et du soja, avec une production annuelle attendue de l'ordre de 20 000 tonnes », a-t-elle enchaîné.

Il faut savoir que cette convention entre Madagascar et Israël prévoit également le déploiement des technologies de pointe les plus avancées et autonomes, telles que l'utilisation de l'énergie solaire pour l'irrigation, l'intégration de capteurs de suivi automatisé via satellite. L'application de l'intelligence artificielle est en même temps de mise dans le but d'optimiser la gestion des infrastructures, d'assurer un suivi permanent des cultures et de déclencher des alertes en cas d'anomalies.

« La signature de cette convention de partenariat fait suite à la visite des représentants de ce groupe israélien dans le pays en janvier dernier. Ce qui marque le début d'une coopération technique ambitieuse. En effet, cela permet de positionner Madagascar comme un futur modèle africain en matière d'agriculture durable, performante et technologiquement innovante », tient à souligner la Secrétaire d'Etat Tahian'Ny Avo Razanamahefa.

Plus de 10 000 paysans bénéficiaires

Toujours dans le cadre de la mise en place de cet agropole, des outils modernes de production, des centres de stockage, des unités de recherche et d'analyse seront implantés sur chaque site, en plus de la promotion d'un élevage de volailles.

« Le but étant de renforcer l'autonomie technique des exploitants tout en structurant l'ensemble de la filière. Ce projet bénéficiera directement à plus de 10 000 paysans regroupés au sein de coopératives locales, qui seront les principaux acteurs du fonctionnement et de l'exploitation des agropoles. Ils bénéficieront également de formations spécifiques et d'un accompagnement sur le long terme. Outre la création d'emplois, la convention prévoit l'ouverture de circuits de commercialisation durables pour écouler efficacement les produits issus de ces pôles agricoles modernes », explique-t-elle.