Madagascar: Pannes fréquentes d'électricité - La vétusté du réseau et l'insuffisance de la production aggravent la situation

La situation énergétique à Madagascar se dégrade de jour en jour, avec une multiplication des pannes techniques et des déclenchements intempestifs sur le réseau électrique. Ces coupures d'électricité deviennent de plus en plus fréquentes, perturbant le quotidien des habitants de la capitale et d'autres régions. En cause, un ensemble de facteurs qui fragilisent la distribution d'électricité dans le pays. L'insuffisance de la production, notamment en raison du faible niveau d'eau dans les centrales hydroélectriques, contribue à la tension sur le réseau.

Cela s'ajoute à la vétusté des infrastructures de la Jirama, qui rendent le système de distribution vulnérable aux défaillances. Le réseau vieillissant ne parvient plus à répondre à la demande croissante en électricité, et les pannes techniques sont devenues un problème récurrent. Hier, l'échauffement d'une alarme de transformateur de la ligne TNVT a provoqué une coupure massive d'électricité dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, y compris des zones comme Antananarivo-Ambodifasina, Ivato, Aéroport et d'autres quartiers périphériques.

La Jirama a précisé que des interventions étaient en cours pour rétablir l'alimentation. Quelques jours plus tôt, une série de déclenchements avait été signalée sur la ligne électrique Est, affectant des localités telles qu'Ambohimanambola, Mantasoa, Sambaina et Ambatolaona. La Jirama a informé que ses techniciens étaient à pied d'oeuvre pour examiner la ligne et identifier les causes sous-jacentes de ces pannes. Bref, la nécessité de moderniser les infrastructures électriques du pays et de diversifier les sources de production d'électricité devient urgente, afin de répondre aux besoins croissants et de réduire les risques de coupures récurrentes.