Madagascar: Nosy Be - Une nouvelle ère grâce à des routes modernes

Une transformation routière historique s'opère à Nosy Be, grâce à l'appui de la Banque mondiale.

La métamorphose de Nosy Be se poursuit à grande vitesse. À l'occasion d'une cérémonie officielle présidée par le président de la République, Andry Rajoelina, samedi dernier, Richard Rafidison, ministre des Travaux publics, a tenu un discours saluant les avancées majeures dans les travaux de réhabilitation des routes de l'île. « Monsieur le président, les travaux déjà réalisés ici à Nosy Be démontrent clairement notre engagement commun à concrétiser votre vision de développement du tourisme », a ainsi déclaré le ministre. Un développement qui s'appuie principalement sur l'amélioration des infrastructures, élément clé dans une région où le tourisme constitue le socle économique.

Routes modernes

Grâce au partenariat étroit entre le Gouvernement malgache et la Banque mondiale - représentée à Nosy Be par son président Atou Seck - ce sont environ 80 kilomètres de routes qui ont été aménagés. Une prouesse saluée par les habitants de l'île, longtemps confrontés à l'état de dégradation avancée de leurs axes routiers. La première phase, comprenant la ceinture nord ainsi que la route reliant Fascène à Andilana, totalisait déjà plus de 30 km.

Aujourd'hui, la deuxième phase, inaugurée par le président Rajoelina, concerne 39 km supplémentaires, reliant Hell-Ville à Andilana, Hell-Ville à Fascène, ainsi que le tronçon vers Ambatozavavy. À cela s'ajoute un segment de 8 km encore en cours d'exécution, dont l'avancement est estimé à 60%. Des routes modernes, larges de 6,20 mètres, permettant une circulation fluide de deux véhicules, et adaptées également à la promenade ou aux activités sportives dans les zones plus étroites (5,30 mètres).

Véritable révolution

La dernière grande opération de réhabilitation à Nosy Be remonte à 1984. Depuis, seules quelques interventions ponctuelles avaient été menées en 2000 et 2014, qualifiées de « points à temps ». L'actuel régime a initié une véritable révolution en matière d'infrastructures, dans l'île. « Ce régime a changé l'histoire de Nosy Be. L'île est en train de devenir une ville moderne », a souligné Richard Rafidison. Le développement routier ne s'arrête pas à Nosy Be. Selon les directives présidentielles validées en Conseil des ministres, les travaux de l'axe Ambanja-Antsiranana avancent parallèlement.

Et à partir du mois de juin, toujours avec l'appui de la Banque mondiale, démarreront également les travaux de la route Ambanja-Antsohihy, un tronçon longtemps redouté par les usagers à cause de son état critique. « C'est la preuve de notre détermination, au sein du ministère des Travaux publics, à concrétiser toutes les directives pour améliorer les routes dans cette région du nord du pays », a conclu le ministre. Un souffle nouveau pour l'économie touristique de Nosy Be, désormais mieux connectée et résolument tournée vers l'avenir.