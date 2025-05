Tunisie: Voyageurs - Ce que vous devez savoir avant d'entrer ou de quitter le pays en 2025

À quelques semaines du pic de la saison touristique et des déplacements professionnels, la douane algérienne renforce ses dispositifs d'information et de contrôle. En réponse à l'augmentation attendue des flux de voyageurs en 2025, elle lance un système digital innovant, Alces, destiné à simplifier les formalités douanières et à sécuriser les échanges aux frontières.

Depuis novembre 2024, la plateforme Alces (accessible sur alces.douane.gov.dz) offre aux voyageurs la possibilité d'effectuer en ligne leurs déclarations de devises, objets précieux ou véhicules, avant leur arrivée sur le territoire algérien ou leur départ. Cette procédure anticipée vise à fluidifier le passage en douane, à réduire les files d'attente et à éviter les complications liées aux contrôles physiques.

La Direction générale des douanes algériennes rappelle que la création d'un compte personnel sur Alces est désormais obligatoire pour tous ceux qui transportent des biens soumis à déclaration. Le dispositif vise aussi à prévenir les infractions et fraudes, en sécurisant les échanges et en garantissant le respect strict des réglementations douanières.

Sur le plan financier, la réglementation impose la déclaration de tout montant en devises supérieur à 1 000 euros à l'entrée du pays. Pour la sortie, les voyageurs peuvent transporter jusqu'à 7 500 euros, à condition que les fonds proviennent d'un compte en devises algérien et qu'un justificatif bancaire soit présenté. Au-delà, une autorisation spéciale de change délivrée par la Banque d'Algérie est exigée. Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions sévères, incluant la saisie immédiate des fonds et des poursuites judiciaires.

Ce dispositif numérique traduit la volonté des autorités de moderniser la gestion des flux migratoires et commerciaux tout en renforçant la lutte contre la fraude. En facilitant les formalités, la douane algérienne cherche à améliorer l'expérience des voyageurs, notamment lors des périodes de forte affluence estivale.

Pour assurer un contrôle efficace et un accueil serein, la douane d'Algérie invite tous les passagers à anticiper leurs démarches via la plateforme Alces et à respecter scrupuleusement les seuils déclaratifs. Ce nouveau cadre réglementaire et technologique marque une étape décisive dans la sécurisation des frontières algériennes à l'aube de la saison 2025.