Algérie: Alger - L'hôpital Salim-Zemirli se dote de nouveaux équipements modernes et d'un bloc pédagogique

Alger — L'hôpital Salim-Zemirli d'El-Harrach (Alger) s'est doté, lundi, de nouveaux équipements modernes (IRM et scanner) et d'un bloc pédagogique, inaugurés par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'inauguration du bloc pédagogique et des nouveaux équipements, M. Saihi a indiqué que l'Etat "n'a ménagé aucun effort au service des citoyens, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le domaine de la santé".

Il a précisé que l'ouverture du bloc pédagogique, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à améliorer la qualité de la formation médicale et académique des étudiants et médecins résidents, "a vocation à renforcer la complémentarité entre les aspects théorique et pratique et à soutenir la recherche scientifique à travers l'accueil de conférences scientifiques et de séminaires spécialisés, à même de contribuer au développement des compétences médicales et de favoriser l'échange d'expertises aux niveaux local et international".

Les nouveaux équipements (IRM et scanner) mis en service permettront d'améliorer les prestations de santé et la qualité du diagnostic médical dans cet Établissement hospitalier spécialisé (EHS), a ajouté le ministre.

Il a, à ce propos, rappelé que l'hôpital Salim-Zemirli, inauguré en 1988, était initialement dédié à la prise en charge des urgences, avant de se développer et d'étendre ses spécialités, évoquant des projets futurs en matière de recherche et de formation pour améliorer les services de santé au sein de cet établissement.

Dans le même contexte, M. Saihi a fait savoir que le système de santé en Algérie verra bientôt la mise en service de plusieurs nouvelles structures de santé qui permettront d'alléger la pression sur l'hôpital Salim-Zemirli, citant, entre autres, les hôpitaux de Baraki, de Khemis El Khechna et de Boudouaou (d'une capacité de 120 lits chacun) et les hôpitaux de Réghaïa (180 lits) et de Boumerdès (240 lits).