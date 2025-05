Madagascar: Lutte antiacridienne - Intensification des efforts pour protéger les cultures et les moyens de subsistance

La lutte contre l'invasion acridienne à Madagascar prend un tournant décisif avec l'arrivée d'un lot de 80 000 litres de pesticides au port de Toliara. Ce ravitaillement, acquis grâce aux financements du CERF, de la FAO et du Royaume de Norvège, vient renforcer les efforts pour endiguer la menace des criquets qui ravagent les cultures et les pâturages dans le Sud de l'île.

Depuis le début de la campagne antiacridienne en janvier 2025, plus de 235 000 hectares ont été traités par voie aérienne et terrestre. Ce nouveau stock de pesticides permettra de poursuivre ces traitements et de réaliser des interventions à grande échelle dans les zones les plus affectées.

En outre, un autre lot de 30 000 litres de pesticides est prévu pour début juin afin de lutter contre les essaims et protéger les récoltes. La sécurité alimentaire à Madagascar dépend en grande partie de l'efficacité de cette lutte.

Les infestations de criquets représentent un défi majeur, et selon les experts, il faudra au moins quatre campagnes successives pour parvenir à une rémission. La collaboration entre le ministère de l'Agriculture, l'Ivotoerana Famongorana ny Valala et la FAO est essentielle pour mettre en place une surveillance continue et des interventions coordonnées à grande échelle.