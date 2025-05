Madagascar: Dubai - Des opportunités d'affaires et de partenariat

Ouverture ce jour du « Business Forum » dans la première ville des Emirats Arabes Unis.

Ministres

Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Economie et de Finances ; David Ralambofiringra, ministre de l'Industrialisation et du Commerce ; Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Energie et des Hydrocarbures ; Hajarison François, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage ; Herindrainy Olivier Rakotomalala, ministre des Mines et des Ressources stratégiques ; Rasata Rafaravavitafika, ministre des Affaires étrangères ; Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat ; Richard Théodore Rafidison, ministre des Travaux publics.

Ce sont les membres du gouvernement malgache présents à Dubaï pour le « Business Forum » entre les deux pays prévu les 27 et 28 mai 2025. Ils sont venus préparer l'arrivée du président de la République, selon le ministre David Ralambofiringa qui a tenu hier après-midi, un briefing avec le secteur privé malgache représenté par 75 opérateurs issus d'une soixantaine de sociétés.

Enjeux

Le président Andry Rajoelina est à la tête de la délégation dont l'importance est à la mesure même des attentes du gouvernement mais aussi des nombreux opérateurs économiques issus de différents groupes de patronat malgache. L'EDBM est représenté au plus haut niveau par le PCA, Joël Randriamandranto ; et la DG, Josielle Rafidy ; compte tenu des enjeux du Forum en termes d'opportunités d'affaires (B2B) et de partenariats avec le secteur privé des Emirats Arabes Unis représenté par 125 opérateurs provenant de 90 sociétés. Josielle Rafidy a rappelé que l'EDBM est chargé notamment de la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires.

Synergies

Le Forum débute ce jour par une réunion entre le président Andry Rajoelina entouré des membres de la délégation officielle et des représentants de la Chambre de Commerce de Dubaï conduit par son président, le Sultan Bin Saeed Al Mansoori qui tiendra le discours de bienvenue à la partie malgache. Le ministre David Ralambofiringa prononcera pour sa part le discours d'ouverture avant de laisser la parole au président et CEO de la Chambre de Commerce de Dubaï, Mohammad Ali Rashed Lootah qui parlera des synergies entre les deux pays.

La DG de l'EDBM présentera pour sa part les opportunités d'affaires et d'investissement à Madagascar. Le président de la République fera une intervention en fin de matinée avant d'avoir une réunion avec le secteur privé malgache pour faire sans doute le point sur le premier jour du Forum. Des visites de sociétés opérant dans différents secteurs d'activité sont prévues au programme demain. Le ministre David Ralambofiringa a fait savoir que ce sera au tour de la partie malgache de recevoir le secteur privé émirati en 2026.