Madagascar: Projet Madagasyart - Vingt-cinq artistes à l'honneur à Paris

Le collectif MadaGasyArt expose au 59 Rivoli à Paris du 27 mai au 8 juin 2025 pour ses 10 ans. Vingt-cinq artistes malgaches y célèbrent l'art contemporain sous le thème marin "Manga Lavitra".

Du 27 mai au 8 juin 2025, le collectif MadaGasyArt investit le 59 Rivoli, célèbre lieu de création contemporaine à Paris, pour sa dixième édition. L'exposition, intitulée "Manga Lavitra", en référence à la mer, mettra à l'honneur vingt-cinq artistes malgaches issus de disciplines variées : peinture, photographie, mode, performance et musique. L'événement entend célébrer la richesse et la diversité de l'art malgache contemporain, à travers un dialogue inédit autour de l'univers marin.

Créé en 2012, MadaGasyArt est un projet collectif, indépendant et engagé, né du désir de promouvoir l'art malgache dans toute sa pluralité. Pour cette édition anniversaire, le collectif propose un programme dense et varié. Le vernissage aura lieu le 30 mai, suivi d'un défilé de mode signé Lucie Kanto le 1er juin, et d'un concert exclusif de l'artiste Eusebia, mêlant chant et émotion, le 7 juin. Parmi les artistes présents : Taraoo, AirJP Tagman, Amir J, Andri Marcel, Dzery, Henintsoa, Marie Rospars, Michel Randria, Farary Jean Nirina, José Nirina Jeannot, Carine, Dina Rabearivelo, DOD, Miora Acker, Olivia Bourgois, Prince, Jery, Tonny Lando, Cornella ZH, Rijasolo, Mendrika, Lucie Kanto, Zongo, Temandrota et DJ Selekta Tox, dont les oeuvres et performances feront vibrer les murs du 59 Rivoli.

Aucune commission

Le collectif tient à rappeler que l'événement repose entièrement sur le bénévolat et une philosophie solidaire. « Nous exposons et vendons leurs oeuvres, sans aucune commission. L'intégralité des ventes revient aux artistes. C'est une démarche entièrement bénévole, portée par la passion de l'art et la volonté de créer des ponts culturels », précise l'équipe organisatrice, en remerciant chaleureusement leur parrain, Jaojoby, et l'ensemble des soutiens ayant rendu cette aventure possible.

Chaque oeuvre présentée raconte une histoire singulière. L'artiste Dina Rabearivelo exposera ses toiles réalisées à l'acrylique sur des feuilles mortes, un projet entamé en février.

« MadaGasyArt est un espace d'ouverture, d'apprentissage, d'échange. C'est une chance de présenter nos arts, nos techniques et nos messages au monde », témoigne-t-il. Quant à AirJP Tagman, il proposera une performance en direct, dans l'esprit d'une création en perpétuel dialogue avec le réel. MadaGasyArt continue ainsi à interroger les enjeux humanitaires, écologiques et environnementaux, tout en offrant une vitrine précieuse aux talents de la Grande Île.