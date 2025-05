Madagascar: Tournée musicale - Samoëla à guichets fermés à Toliara

Dans sa grande tournée musicale dans le Sud du pays, Samoëla n'a pas oublié de passer à Toliara. Son audience de mélomanes était bien impliquée.

De Miandrivazo à Tolagnaro. Samoëla Herinirina Rasolofoniaina, avec son groupe qui porte son prénom, « Samoela », fait bien une grande tournée dans le Sud du pays. Du 16 mai au 13 juin, il prévoit de faire fredonner ses chansons à texte, tantôt folk, tantôt pop, tantôt au rythme traditionnel malgache, dans quatorze villes du Sud. Les 23 et 25 mai derniers, Samoela et sa bande ont enflammé Toliara. D'abord à Mangily, puis au Vakok'Arts de l'Alliance Française de Toliara, où les billets d'entrée n'ont pas suffi à absorber autant de spectateurs.

« C'est juste un choix. Nous avons choisi de ne pas organiser de spectacles en plein air pour cette tournée dans le Sud. Si c'était dans juste quelques villes, trois ou quatre, il est possible d'apporter du matériel de sonorisation conséquent. Toutefois, l'ambiance sera toujours assurée tant en intérieur qu'en plein air », a expliqué Samoela Rasolofoniaina.

Les deux shows à Toliara étaient à guichets fermés, car nombreux sont ceux qui ont voulu partager en direct les vingt-neuf années de carrière de Samoela. Le groupe est composé de quelques nouvelles têtes, telles que le bassiste surnommé « Ziks », qui a rejoint Samoela après le décès de Mika Kely en mars 2024, et Manou, la choriste et à la guitare sèche, qui prend le relais après le départ au ciel de Fali en 2021. « Pips » assure la trompette, Miary est au clavier, et Mami à la percussion, à côté de Rainitelo, qui a toujours été là depuis les débuts du chanteur en 1996, avec le soliste Roger Kely.

Inspirations

Samoela apparaît une heure après le rendez-vous donné au Vakok'Arts, mais les spectateurs ont montré une grande patience. « On peut lui pardonner le retard car on ne le verra pas souvent », réagit une spectatrice présente à la fois au Patapata Bar de Mangily et à la scène de l'Alliance Française. Quand Samoela est monté sur scène avec son ensemble « Bemiray » et sa paire de « kiranil » de couleurs différentes, les quelque trois cent cinquante personnes présentes l'ont salué dans un cri de joie. Il a salué à son tour son audience avec la chanson « Remama », à textes en dialecte local. Venaient ensuite les tubes qui ont marqué ses débuts dans son premier album « Mampirevy », avec « Soly », « Sexy girl », « 0248 TN », et un peu de tout, trié parmi ses dix autres albums.

Les spectateurs se sont levés quand le groupe a enchaîné « Mialangalana » ou encore « SOS Fanambadiana ». Il y eut des moments d'ambiance pendant près de trois heures avec une trentaine de chansons sélectionnées pour Toliara. « Samoela est resté fidèle à lui-même malgré les presque trente ans de scène. Sa voix n'a pas tellement changé et il est celui qui sourit toujours avec ses mots directs pour impliquer son audience », réagit Murielle R., spectatrice. Le chanteur dit produire un nouvel album dans un avenir proche, en complément de ses cent trente-cinq chansons actuelles.

« Quand il y a de l'inspiration, il y a toujours des chansons », finit-il.