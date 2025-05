Madagascar: Basketball/3x3 Women's Series - Les Ankoay sortent la tête haute à Bakou

Avec une victoire pour une défaite, l'aventure des Ankoay filles à la FIBA 3x3 Women's Series s'est arrêtée hier à Bakou. Prochain rendez-vous : Vienne, en Autriche, du 12 au 14 juin.

Malgré une belle victoire face à la Roumanie (21-20), les Ankoay, l'équipe nationale féminine de basketball 3x3, n'ont pas réussi à franchir le cap des quarts de finale de la FIBA 3x3 Women's Series lors de l'étape de Bakou, en Azerbaïdjan. Madagascar s'est incliné face à l'Italie sur le score de 21-15, offrant ainsi aux Italiennes le billet qualificatif.

La capitaine Harisoa Muriel Hajanirina et ses coéquipières - Rondro Emeranchine Raherimanana, Minaoarisoa Christiane Jaofera et Ravaka Sarobidy Randriantahina - ont eu du mal à rivaliser avec une équipe italienne dominatrice, tant sur l'adresse au tir que sur les rebonds.

Dès les premières minutes, les Italiennes ont pris l'avantage (6-1 après 1 minute 23 de jeu), profitant de leur supériorité physique et défensive. En difficulté, les Ankoay ont confondu vitesse et précipitation. Les tentatives de tirs à deux points de Christiane et Chine n'ont pas trouvé le panier. À 5 minutes 29 de la fin, l'Italie menait 10-5.

Les Malgaches ont réduit l'écart à 7-10, mais leurs adversaires, très précises au tir, ont repris le large (12-7, puis 13-10 à 3 minutes 42 de la fin). Accumulant les fautes, les joueuses malgaches ont vu l'Italie enchaîner les points jusqu'à sceller le score à 21-15.

Avant cette défaite, Madagascar avait signé une belle performance en battant la Roumanie 21-20.

Enrichir les expériences

Portées par leur fraîcheur physique et l'adresse de Christiane, ainsi que les efforts de Rondro Emeranchine et Muriel Hajanirina, les Ankoay ont dominé le jeu.

À 1 minute 20 de la fin, Madagascar menait 20-18, avant que la Roumanie n'égalise à 20 partout. C'est Christiane qui a offert la victoire à son équipe en marquant le point décisif à 51 secondes de la fin.

Contactée via appel WhatsApp après la rencontre contre l'Italie, Rondro Emeranchine Raherimanana, alias Chine, a confié : « On s'est bien battues, mais l'arbitrage compte beaucoup en 3x3. Les arbitres ont tendance à siffler contre nous, même si les fautes étaient parfois identiques de part et d'autre. Mais ce n'est pas grave, c'était une occasion d'enrichir les expériences. Nous essayerons de nous rattraper à Vienne, en Autriche, au mois de juin. »

Sur les deux rencontres, Christiane a été la meilleure marqueuse malgache avec 15 points. Elle est suivie par Muriel avec 13 points. Chine a totalisé 8 points et Sarobidy a marqué 2 points.

Un nouveau classement des pays participants sera établi après l'étape de Bakou, afin de définir la composition des poules pour le tournoi de Vienne, prévu du 12 au 14 juin.