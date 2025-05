Madagascar: Business Forum - Le pays en quête d'investisseurs émiratis

Un forum économique baptisé "Madagascar - Dubaï Business Forum" se tient à Dubaï, aujourd'hui et demain. À l'initiative de l'État malgache, l'objectif est de tisser un lien entre les secteurs privés malgache et émirati.

Deux jours d'opération séduction. Un forum économique, baptisé «Madagascar - Dubaï Business Forum», démarre ce jour au siège de la Dubaï Chambers, ou Chambre de commerce de Dubaï. Les acteurs étatiques et privés malgaches qui y prennent part auront jusqu'à demain pour marquer les esprits et convaincre les investisseurs émiratis de choisir la Grande Île comme destination pour leurs investissements.

La tenue de cet événement à Dubaï figure parmi les annonces phares du Conseil des ministres qui s'est tenu à Nosy Be, jeudi dernier. Selon le rapport de cette réunion de l'Exécutif, « l'objectif de ce sommet est de promouvoir la coopération économique et commerciale entre Madagascar et les Émirats arabes unis, en mettant en lumière les opportunités d'investissement dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'agriculture, l'énergie et la technologie ».

À en croire les explications fournies, et au vu de la composition de la délégation gouvernementale présente, les secteurs de l'industrie, des finances et des ressources stratégiques seront également mis en avant. Le communiqué du Conseil des ministres ajoute que le forum « vise également à renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales ». Il est aussi précisé que, durant l'événement, « plusieurs accords commerciaux seront signés dans le but de structurer et d'intensifier les échanges économiques entre les deux pays ».

Questionnée en marge des derniers préparatifs, hier à Dubaï, Josielle Rafidy, directrice générale de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), précise que l'objectif est aussi de mettre en relation les acteurs du secteur privé des deux pays. «L'organisation de cet événement démontre le soutien de l'État aux investisseurs directs nationaux, qui sont par ailleurs les premiers ambassadeurs du climat des investissements dans le pays», indique-t-elle.

Une délégation de soixante-quinze personnes, représentant soixante-et-une entreprises malgaches, prend part au Business Forum. Les principales organisations patronales et professionnelles de la Grande Île sont représentées, à l'exemple du Groupement des Entrepreneurs Malgaches (GEM), du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), de la Fédération des Chambres de Commerce et de l'Industrie de Madagascar (FCCIM), ou encore du Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique (SYMABIO).

En face, ils seront cent vingt-cinq, représentant quatre-vingt-douze sociétés émiraties. Le ministre du Commerce et de l'Industrie (MIC), insiste sur le poids de la Dubaï Chambers, soulignant « qu'elle rassemble tous les entrepreneurs des Émirats arabes unis ».

Rôle d'entremetteur

Pour donner plus d'envergure à l'événement, mais aussi affirmer la volonté de l'État d'attirer les investisseurs émiratis, Andry Rajoelina, président de la République, a fait le déplacement à Dubaï.

Le locataire d'Iavoloha donnera le coup d'envoi officiel du forum. Selon les explications du ministre, Andry Rajoelina est justement à l'initiative de l'événement. L'idée d'organiser un forum économique pour rapprocher les acteurs des secteurs privés malgache et émirati aurait germé lors de sa participation au World Government Summit 2025, à Dubaï, en février dernier. Le président de la République se serait personnellement engagé dans les discussions avec les acteurs privés émiratis afin de concrétiser ce forum économique.

« Cela démontre la valeur que l'État accorde à l'importance du secteur privé dans le développement du pays », ajoute ainsi le MIC. Durant ces deux journées de rencontres économiques, la délégation étatique, avec en première ligne le Président lui-même, mettra en avant les priorités de l'État dans les secteurs clés mentionnés. L'accent sera également mis sur les efforts visant à améliorer le climat des investissements.

Face à la raréfaction des financements des bailleurs traditionnels, en raison des aléas de la conjoncture internationale, l'État cherche activement à mobiliser des investisseurs privés pour soutenir des projets d'envergure dans l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et les ressources stratégiques. Il compte visiblement attirer ces capitaux internationaux à travers des partenariats avec le secteur privé national.

Lors du forum de Dubaï, l'État, avec le président Rajoelina en chef de file, jouera donc un rôle essentiel « d'entremetteur », en facilitant les contacts et, potentiellement, les accords entre les acteurs privés. Dans cette optique, l'administration Rajoelina compte s'appuyer sur les bonnes relations entretenues avec les Émirats arabes unis ces dernières années, illustrées notamment par l'ouverture de la ligne aérienne Dubaï - Antananarivo via la compagnie Emirates, et la nomination d'un ambassadeur émirati à Madagascar en 2024.