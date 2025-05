Madagascar: Super Car GT4/Thaïlande - Iaro Razanakoto finit deuxième

Le pilote malgache de 20 ans, Iaro Niaina Razanakoto connu sous le pseudonyme « Bou » rate de peu la première place à sa première course de la saison. Celle-ci qui s'est déroulée ce week-end sur le circuit international de Moto GP de Buriram en Thaïlande, compte pour la Thaïlande Super Series.

Au volant d'une Porsche 718 Super Car GT4, Iaro a réalisé une belle bataille avec son coéquipier de la Team « Absolute Racing ». Parti de la huitième place, Iaro a fait une entrée puis une remontée impressionnante jusqu'à la première position. Après une belle bagarre de trois tours de la boucle à sept minutes de la fin, un pilote de Formule 3 a pu le doubler pour arracher la victoire. Malheureusement, Iaro a été percuté à plusieurs reprises par son poursuivant principal, ce qui le fait partir en tête-à-queue. Il a rétrogradé ainsi à la quatrième place.

Dans un dernier tour magistral, il a pu dépasser une AMG Benz et a retrouvé in extremis le podium. Iaro a été sacré champion en GT4 en 2023 et a décroché le trophée du Rising Star GT4. Il effectuera à partir de cette saison des tests en Formule 3. Sa deuxième course de la saison aura lieu dans un mois, les 24 et 25 juin sur le circuit street de Bangsaen, en Thaïlande. Iaro passera cette saison des tests en Formule 3, en juillet et en GT3 en Malaisie et en septembre à Shanghai.