Madagascar: Avaradrano - Njakatiana sublime les mamans

À l'occasion de la fête des mères, le Naturia Palm, à Antanambao Avaradrano, s'est transformé en un véritable havre de joie et de tendresse. Familles, enfants et mélomanes se sont réunis autour d'un programme riche : pique-nique, animations pour petits et grands, et surtout un concert vibrant de Njakatiana, qui a su électriser le public dès les premières notes. L'artiste, fidèle à son style généreux, a ouvert la scène avec « Havako Namako », entouré de ses danseurs. L'ambiance a aussitôt pris.

Sourires aux lèvres, les mamans, venues nombreuses avec leurs proches, ont été les premières à se lever pour danser. « Meteza ianao » et « Tsiaro anao » ont été repris en choeur par un public ému, invité à partager le micro avec l'artiste. Un moment fort en émotion, renforcé par son message : « L'amour est le plus grand. Beaucoup l'ont chanté, mais pour nous, c'est depuis nos débuts », avant d'interpréter « Tsara ny fitiavana », salué par une foule en communion.

L'ambiance n'est pas retombée. Au contraire, la scène s'est enflammée avec des rythmes entraînants du basesa, notamment sur « Tsisy vaovao », où le public s'est rapproché de la scène pour danser une Madison effrénée. L'émotion était palpable. « On s'est éloignées un peu de la ville pour recharger nos batteries et célébrer notre fête comme il se doit », confie une mère encore portée par l'énergie du moment. Objectif atteint pour Louvto Company, organisateur de l'événement, qui a su allier nature, musique et esprit familial dans une formule bien rodée. Même l'ambiance séga a trouvé sa place avec « Maka tsirony », véritable hymne à la femme forte et rayonnante.

Pendant que les adultes vibraient au rythme des chansons de Njakatiana, les enfants profitaient pleinement des jeux et animations offerts par le site. Un dimanche hors du commun, qui restera sans doute gravé dans la mémoire de celles et ceux venus célébrer l'amour maternel autrement.