Madagascar: Tsenabe Fivoarana - Une affluence record pour la foire paysanne à Imerintsiatosika

La première journée de la foire paysanne Tsenabe Fivoarana, organisée hier à Miakadaza Imerintsiatosika, a connu une affluence exceptionnelle. L'événement a attiré une foule impressionnante, témoignant d'un réel engouement pour les produits agricoles locaux et les savoir-faire ruraux.

Les visiteurs ont pu découvrir un large éventail de produits allant de l'artisanat rural aux engrais, en passant par les provendes et autres articles issus de l'agriculture locale. « Il est essentiel de structurer le circuit commercial. En effet, un marché instable entraîne des pertes importantes. Or, le marché constitue l'un des piliers fondamentaux du développement. Il exige une production de qualité et peut permettre aux paysans de mieux subvenir aux besoins de leur famille, notamment en soutenant l'éducation de leurs enfants », souligne Antoine Rajerison, président de l'association Fivoarana.

Plus qu'un simple marché, Tsenabe Fivoarana se positionne comme un véritable levier de développement rural. Il vise à promouvoir le secteur agricole, valoriser les savoir-faire paysans et renforcer les échanges économiques dans les zones rurales du pays. L'objectif est aussi d'améliorer les circuits de commercialisation, d'encourager l'innovation locale et de soutenir durablement les acteurs du monde rural.

Malgré ce succès, les défis restent nombreux. L'amélioration des infrastructures, la formation des exploitants et la structuration des filières sont autant de chantiers nécessaires pour renforcer cette dynamique prometteuse.