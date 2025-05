Madagascar: Nouveau variant de Covid-19 - Vigilance maintenue au pays

Un nouveau variant de la COVID-19, baptisé NB.1.8.1, suscite des inquiétudes en France et dans plusieurs pays d'Asie. Sa présence à Madagascar n'est pas encore confirmée.

Le variant NB.1.8.1 circule activement dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe (Allemagne, Suède, Irlande, Pays-Bas, France, Espagne) et en Asie (Chine, Hong Kong, Taïwan). Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), vingt-deux pays avaient signalé des cas au 18 mai dernier. L'OMS a classé cette souche parmi les « variants sous surveillance » le 23 mai 2025.

Madagascar, dont les liaisons aériennes avec les régions concernées sont régulières, surveille l'évolution de la situation. L'introduction du virus par des voyageurs internationaux avait déjà été le point de départ de l'épidémie sur l'île en mars 2020.

Des scientifiques estiment que le NB.1.8.1 pourrait devenir dominant dans les semaines ou mois à venir. Il semble plus transmissible que les variants actuellement en circulation, sans toutefois provoquer de formes plus graves. L'OMS souligne que les vaccins disponibles continuent de fournir une protection efficace contre les formes symptomatiques et sévères.

Le ministère de la Santé publique à Madagascar se veut rassurant. Lors d'une conférence de presse tenue hier, en marge de l'annonce de la fin de l'épidémie de poliomyélite, le professeur Zely Randriamanantany a déclaré :« La population malgache est protégée. Généralement, si le taux d'anticorps atteint 45 %, on peut envisager la levée des mesures barrières. À Madagascar, nous estimons ce taux entre 90 et 95 %. Les masques et autres mesures ne sont donc plus nécessaires. »

Toutefois, ce chiffre avancé sur l'immunité collective n'a pas encore été appuyé par une étude scientifique publique ou une enquête sérologique récente.

Stable

Par ailleurs, la situation épidémiologique reste stable, avec seulement deux à trois cas détectés chaque semaine, selon les données issues des prélèvements effectués auprès de patients présentant des syndromes grippaux.

Le ministère assure qu'un retour massif du virus sur l'île est peu probable, mais la vigilance reste de mise. La situation internationale et la possible propagation du variant NB.1.8.1 incitent à maintenir les efforts de surveillance et à informer la population avec prudence, sans relâcher complètement les mesures préventives, surtout en période de forte circulation saisonnière des virus respiratoires.